Sarah Dumirescu, mesaj, după divorţul Anamariei Prodan. Ce i-a transmis lui Laurențiu Reghecampf: „Să stai 15 ani cu cineva și să pleci”

, au fost profund dezamăgite de modul în care Laurențiu Reghecampf a părăsit căminul conjugal și și-a reconstruit viața. Sarah, care îl considera pe Reghecampf drept tată ani buni, a simțit că a fost abandonată și rănită de cuvintele acestuia în intervențiile publice. Chiar dacă au trăit 15 ani ca o familie fericită, Reghecampf nu le-a mai căutat după divorț, ceea ce a surprins pe toată lumea.

Fiica Anamariei Prodan, mesaj pentru Laurențiu Reghecampf

„Eşti tatăl meu vitreg, tu ar trebui să mă cauţi. Adică tu m-ai crescut, tu ar trebui să mă cauţi. El nu a vrut nicio relaţie cu noi. Din ce am auzit la televizor şi la podcasturile pe care le-a dat, nu vrea să aibă nimic de-a face cu noi şi eu nu pot să mă rog de cineva să-mi fie alături. Dacă vrei, bine, dacă nu, nu. Eu nu am nimic să-i zic. Cred că ştie ce a făcut, ştie cum ne-a rănit.

Nu am nimic să-i spun, ştie deja asta. M-a dezamăgit foarte tare. Eu nu am înţeles niciodată prin ce a trecut mama. Adică, e greu ca o persoană ca mine, care nu a trecut printr-un divorţ, să înţeleagă cum s-a simţit, dar după ce am văzut şi după ce am văzut cum s-a simţit mama şi toată dinamica, o să fiu mult mai atentă pe cine îmi aleg pentru că nu vreau niciodată să trec prin ce a trecut ea.”, a spus Sarah Dumitrescu, potrivit .

View this post on Instagram

Sarah nu-și poate vedea mama alături de alt bărbat

În plus, să o vadă pe mama sa alături de alt bărbat. Ea promite că va împărtăși întotdeauna sincer părerea sa despre viitorul partener de viață al mamei sale, subliniind că acesta pare deja să fi apărut în viața ei conform declarațiilor impresarei.

„Eu sunt mai… îmi place să o apăr pe mama, mai ales acum. Să stai 15 ani cu cineva și să pleci… Nu știu. Nu îmi place să o văd cu altcineva. Eu o să-i zic (n.r. dacă nu îi place partenerul de viață pe care-l va avea mama sa), dar dacă o face pe mama fericită… o să o las.”, a mai spus Sarah.