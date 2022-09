Sărbătoare mare în familia Mirelei Vaida! Prezentatoarea Tv și soțul ei sărbătoresc 13 ani de la căsnicie: „Pe vremea asta, mă pregateam de cununie”

Îndrăgita și apreciata prezentatoare Tv, Mirela Vaida găzduiește astăzi o sărbătoare semnificativă în casă. Cântăreața și soțul ei, Alexandru Vaida, au împlinit astăzi 13 ani de când și-au unit destinele, iar cei doi nu au putut să treacă cu vederea peste această zi specială, iar Mirela Vaida a împărtășit momentul pe rețelele de socializare cu fanii săi.

Acum 13 ani, Mirela Vaida și soțul său și-au jurat iubire veșnică. Prezentatoarea de la Acces Direct a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă de când se pregătea pentru marele eveniment, dar și un mesaj.

„Fix acum 13 ani, pe vremea asta, ma pregateam de cununie in Dealu’ Gilaului, jud. Cluj! #happy13 #justmarried #primii13ani#loveandmarriage #mirelavaida”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida a fost mireasă în 2009

și soțul ei au decis să-și unească destinele încă din anul 2009 iar cei doi s-au căsătorit la Cluj și prezentatoarea teve a decis să păstreze obiceiurile populare.

Vedeta de la Antena 1 a plecat într-o scurtă vacanță prin România, anul trecut, alături de familia ei, unde s-au bucurat împreună de frumusețile țării. Pentru a doua oară a fost cerută în căsătorie la Sighișoara, unde a primit un inel superb.

„Am spus DA”, a scris în dreptul fotografiei. Vedeta și soțul ei au o căsnicie de 12 de ani, iar flacăra iubirii este vie în relația lor. Mirela Vaida și Alexandru au trei copii împreună, Carla, Vladimir și Tudor.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida în urmă cu mai mult timp.