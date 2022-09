Saveta Bogdan dezminte zvonurile că ar avea datorii. Ce a mărturisit despre persoanele care vorbesc de rău la adresa sa: „Dragii mei, nu sunt nici

Saveta Bogdan nu s-a mai putut abține și a răbufnit, după ce unii colegi de breaslă ar fi spus că ar avea datorii. Ce a mărturisit artista, dar și cât de deranjată este de zvonurile care se aud despre ea.

zvonurile despre ea nu sunt adevărate, iar totodată a ținut să precizeze că are pensie și bani la bancă. Artista nu duce lipsă de nimic, și-a zugrăvit chiar și casa. Interpreta de muzică populară mărturisește faptul că nu încape în discuție această situație și, mai mult decât atât, zvonurile ar fi venit din partea unor colegi de breaslă.

Interpreta a vorbit despre presupusele datorii

În cadrul unui interviu, Saveta Bogdan a rupt tăcerea și a vorbit despre zvonurile care se învârt în jurul său, și anume, cele despre datorii. Artista a precizat că starea sa financiară este în regulă și nu se confruntă cu probleme, scrie

„Vorbesc cârcotașii, probabil colegi de-ai noștri că n-are cine că eu sunt amărâtă, că n-am pensie, că nu știu ce. Dragii mei, nu sunt nici amărâtă, am pensie, am și bani la bancă, am tot ce-mi trebuie. Am zugrăvit casa și într-adevăr costă zugrăvelile astea, dar nu mă vait pentru că mi-am făcut o casă foarte frumoasă. În fiecare sfârșit de săptămână am evenimente, nu există săptămână să nu am eveniment.

Eu cânt, sunt sănătoasă, mă face că sunt bolnavă, a vrut să vină lumea pe la spital să mă caute. Eu nu știu cum poate să inventze atâtea minciuni oamenii ăștia. Nu știu de ce vorbesc de rău de mine, nu îi înțeleg. Am tot ce-mi trebuie, nu îmi lipsește nimic”, a precizat artista.

Saveta Bogdan a fost remarcată în SUA

Cântăreața a fost pentru câteva luni la fiica sa în timpul pandemiei. Acolo, interpreta a susținut un concert pentru turiști, astfel s-a făcut rapid remarcată. Ulterior, artista a fost contactată pentru a-i cere acordul de a i se trece numele pe bulevardul celebrităților.

„Sunt foarte fericită, foarte mulțumită. Oamenii ne iubesc. Am fost aseară la un spectacol și a fost foarte frumos. Sunt foarte mulți turiști. Este un bulevard al celebrităților unde îmi va fi pus numele. M-au văzut la spectacol și au zis ca sunt un nume mare în România și au decis sa pună numele Aleea Celebrităților. E mare lucru, nu oricine poate fi acolo”, a mărturisit artista.