Scandal la TV între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „M-a sunat băiatul de 13 ani plângănd. Pe Reghecampf nu-l interesează soarta lui”

Joi seară, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au intrat în direct, în cadrul unei emisiuni, acolo unde au avut parte de un schimb de replici.

Când a văzut pictorialul alături de iubita lui Reghecampf, Anamaria Prodan a avut o reacție nervoasă, susținând că această ipostază în care a dorit să se afișeze fostul soț i-a adus multă suferință fiului lor, mai ales că divorțul dintre părinții săi nu a fost încă pronunțat.

Anamaria Prodan, dispută cu Laurențiu Reghecampf la TV

„Aş vrea să clarific trei probleme pentru că ar trebuie să ştiţi adevărul. Nu am niciun interes. Nu aş fi intrat la o astfel de emisiune niciodată. Nu aş intra la niciun fel de emisiune.”, a declarat Reghecampf, la Realitatea Sportiva.

„Eu sunt patronul acestui post și am vorbit despre trauma prin care îl faci pe copilul tău să treacă. Ai avut ocazia să intri în direct. Ar trebui să fii mândru că vorbeşti în faţa ţării. Să-ți fie rușine pentru ce ai făcut cu copiii tăi în ultimii ani, să-ți fie rușine pentru ce ai făcut cu copiii tăi.

Acest pictorial trebuia să-l faci cu copiii tăi, nu cu această tânără de 29 de ani, cu amanta ta. N-am dorit ca aceste lucruri să apară în presă. Veriga slabă a familiei este călcat în picioare de această domnișoară. Cred că de Crăciun, în loc să faci pictorial cu amanta, pictorialul trebuia să-l faci cu copilul tău, să-l întrebi dacă a mai crescut în înălţime, în loc să dai notificări”, a spus Anamaria Prodan.

Reghe: „N-aș vrea să vorbesc cu tine, aș vrea să vorbesc cu Laurențiu (n.r – moderatorul emisiunii). V-am trimis o simplă notificare, pe care am trimis-o tuturor, să nu se discute despre viața mea privată. Dacă vreți să țineți cont sau nu, e treaba voastră.”

Anamaria: „Sunteţi persoană publică, domnule Reghecampf. Te rog să îţi păstrezi decenţa. Ca o mamă rănită pot spune, să-ţi fie ruşine pentru tot ce ai făcut cu viaţa ta în ultimii trei ani.”

Reghe: „Despre copilul meu, cine mă cunoaşte, nu am discutat despre problemele mele private în mod public. Referitor la ce a spus mai devreme, cu PR-ul, toată viaţa mea o să-i port respectul Anamariei pentru că este mama copiilor mei.”, a adăugat antrenorul.

Anamaria Prodan: „M-a sunat băiatul de 13 ani plângănd. Pe Reghecampf nu-l interesează soarta lui”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar în prezent se află în proces de divorț.

Impresara îl acuză pe antrenorul Universității Craiova că nu se interesează aproape deloc soarta băiatului de 13 ani pe care îl au împreună.

„Nu, noi nu am divorțat. Nici măcar primul termen nu a fost stabilit (n.r. Anamaria Prodan a aflat ulterior că primul termen al divorțului este 7 februarie 2022). Băiețelul meu m-a sunat azi plângând.

Are 13 ani. A zis: ‘Uite ce a făcut tata’. Nici greață nu am simțit. Am realizat că toată bunătatea mea și toată dorința mea de a nu expune familia asta a ajuns să fie călcată în picioare de presă, în primul rînd, cu ajutorul soțului meu, Laurențiu Reghecampf.

Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro. A considerat că 25 de milioane de lei vechi sunt suficienți și nu a crezut că trebuie să vină să-l îmbrățișeze măcar.

Cred că suferința copilului meu este atât de mare încât Reghecampf să înțeleagă că relația se poate termina, dar relațiile nu trebuie făcute public. Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. Îl rog să-l ia când sunt plecată din țară. Spune că îi e frică să nu ia covid și așa mai departe. A spus despre fete, pe care le-a crescut de la 5 ani, că nu sunt fetele lui.

Îl iertam în lacrimi, explicându-i că tot ce se construiește în lumea asta este familia. Nu văd decât niște fotografii cu mine în presă pe care le are doar soțul meu și atât. Fotografiile lui cu amanta sunt jenante. Îl batjocorești sistematic pe acest copil. De doi ani nu mi-am luat avocat și am acceptat orice ordonanță.

Este dorința femeii alături de el să facă pictoriale. El a amenințat multe persoane care au avut fotografii sau videoclipuri cu ea. L-am salvat să nu i se facă dosar penal. Bărbatul de care m-am îndrăgostit era matrița perfectă. Cineva trebuie să-l oprească. Acel cineva trebuie să fiu eu. Cât de mic poate fi un bărbat!”, a declarat Anamaria Prodan, joi seară, la Realitatea Plus.

Cu ce va rămâne Reghe după divorțul de Prodan

Anamaria Prodan a mai spus că singurele lucruri pe care este dispusă să le împartă cu Laurențiu Reghecampf la divorț sunt o casă în SUA și una în Sangov.

„Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune. Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură!, și una în Snagov”, a spus Anamaria Prodan, pentru fanatik.ro.

Iubita lui Laurențiu Reghecampf va naște în mai 2022

Laurențiu Reghecampf și iubita lui au aflat deja sexul bebelușului pe care îl așteaptă, iar tânăra va deveni mamă în mai 2022, scrie Cancan.ro.

Corina Caciu și antrenorul de la Universitatea Craiova ar fi în culmea fericirii, după ce au aflat că vor deveni părinți anul viitor. Se pare că cei doi sunt extrem de fericiți pentru că au aflat că vor fi părinți de băiat.

Pentru moment, medicii mai au nevoie de niște analize pentru a stabili cu certitudine de 100% dacă bebelușul este băiat, iar până atunci cuplul ar urma să se hotărască și asupra numelui pe care îl va purta copilul celor doi. Băiețelul ar urma să nască în luna mai a anului viitor și va fi zodia Taur, mai scrie sursa citată mai sus.

Iubita lui Laurențiu Reghecampf are 29 de ani și are o companie ce derulează afaceri pe ruta România China. Ea a înceut să studieze managementul în Dubai, dar are și un master la Cambridge. Ulterior, tânăra s-a retras în România, unde și-a continuat businessul.