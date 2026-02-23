B1 Inregistrari!
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat"

Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: „E totul regizat”

Ana Maria
23 feb. 2026, 12:29
Scandal uriaș la Survivor. Dovada că Adrian Petre a trișat în emisiune: E totul regizat
Sursa foto: Captura video Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în duelul controversat
  2. Fanii cred că totul a fost premeditat. Ce au comentat aceștia în online despre Adrian Petre
  3. Ce mesaje dure au transmis fanii emisiunii

Fostul atacant al FCSB, Adrian Petre, a ieșit din competiția Survivor după eliminarea surprinzătoare din ediția difuzată pe 22 februarie 2026. Duelul său cu Lucian Popa, considerat unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, a generat însă nemulțumiri în rândul fanilor, transformând confruntarea într-un spectacol controversat.

Ce s-a întâmplat în duelul controversat

În prima probă, Adi Petre a jucat impecabil, a câștigat fără emoții și a lăsat impresia că succesul său era garantat, potrivit Cancan. Însă, lucrurile s-au schimbat rapid în runda următoare. În a doua probă, fotbalistul a aruncat haotic, ceea ce a creat impresia că a pierdut intenționat. Rezultatul final, 2-1 pentru Lucian Popa, a generat suspiciuni de regie.

Fanii cred că totul a fost premeditat. Ce au comentat aceștia în online despre Adrian Petre

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Pe pagina oficială a show-ului, mulți internauți au criticat comportamentul lui Adi Petre:

  • „Totul regizat!”

  • „Telenovelistic! S-a văzut de la o poștă scenariul. Bye bye!”

Un alt mesaj a subliniat frustrarea telespectatorilor:„Simulacru! Simulacru! Simulacru! Sincer m-am săturat de urmărit dueluri de eliminare cu titlul: Vreau acasă! Rușinos.”

Ce mesaje dure au transmis fanii emisiunii

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Un fan a scris: „Ar trebui să fie sancționat, deoarece a avut și posibilitatea de a fi salvat, pe care i l-a dat lui Nicu. Nu a fost un duel adevărat, a fost făcătură, pierdem timpul uitându-ne la circ.”

Alții au acuzat producția: „E marketing, e totul regizat, e pus în scenariu ca peste tot în televiziuni. E telenovelă.”

Un mesaj dur a rezumat frustrarea generală a publicului:

Cel mai penibil show de televiziune din istoria Survivor! Începând cu lipsa de interes la duelurile de eliminare, continuând cu imaginile grotesti in care Andreea (da, cu „a”) se lingea pe degete si cu Naba care se îmbolnăvește înainte de fiecare joc si terminând cu provocarea penibilă a lui Tamaş si CAV către băieții Războinici (fiecare urmărind sa scape de cel mai bun). A, şi am uitat: REGIA ieftina a producătorilor! Pe-ni-bil!”

După această eliminare controversată, mulți se întreabă dacă show-ul va mai păstra nivelul de autenticitate pe care telespectatorii îl așteaptă.

