Acasa » Monden » Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman

Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman

Flavia Codreanu
24 feb. 2026, 17:38
Cuprins
  1. Oana Roman a postat un omagiu în amintirea Mioarei Roman
  2. Oana Roman despre relația actuală cu Petre Roman

Oana Roman a postat recent pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant pentru mama sa, marcând doi ani de la moartea acesteia. Vedeta a publicat o serie de fotografii care surprind momente din tinerețea a mamei sale, dar și ultima imagine pe care au făcut-o împreună. 

Potrivit click, pe lângă omagiul adus mamei sale, vedeta a dezvăluit și cum s-a schimbat dinamica în familia sa după acest eveniment. Oana Roman a explicat că tatăl ei, fostul premier Petre Roman, a devenit mult mai prezent în viața ei și a nepoatei sale, Isabela. Această apropiere vine după ani de zile în care relația lor a fost una distantă.

Oana Roman a postat un omagiu în amintirea Mioarei Roman

Vedeta resimte lipsa sfaturilor și a prezenței mamei sale în fiecare zi, mai ales în momentele importante din viața fiicei sale. Aceasta a povestit un episod emoționant petrecut chiar de ziua Isabelei, când micuța a simțit prezența bunicii sale printr-un miros de parfum. Deși suferința este mare, artista consideră că liniștea pe care o are acum este o moștenire spirituală lăsată de mama sa.

„Azi se împlinesc 2 ani de când ai plecat, mamă. Prima noastră poză împreună și până la ultima noastră poză împreună. Între ele, o viață pe care ai trăit-o atât de demn și de frumos. O viață în care ne-ai învățat atât de multe. Ne e dor de tine, mamă. Tuturor! Isa e deja domnișoară și chiar de ziua ei a vorbit mult despre tine. M-am dat cu o mostră de parfum la hotel și când l-a mirosit, imediat a spus: «Miroase a Mia.» Așa îți spunea ea. Mia. Apoi seara, în pat, din nou a zis: «Miroși a Mia.» Poate pentru că asta a fost maniera ta de a ne spune că ești cu noi, că nu ai uitat de ziua ei și ai fost acolo, lângă ea. Crește Isa, trece timpul și dorul de tine e din ce în ce mai mare. Cui să mai cer eu sfaturi, cu cine să mai dezbat toate subiectele, cine să mă ghideze? Acum trebuie să fac toate astea singură, deși cred că mă ghidezi în continuare, și viața mea e acum mai bună, mai liniștită și mai împlinită pentru că tu ai ajutat să fie așa. A fost cadoul tău de despărțire. Ai plecat dându-mi putere și încredere”, a transmis vedeta.

Oana Roman despre relația actuală cu Petre Roman

Un aspect surprinzător dezvăluit de vedetă este implicarea mai mare a tatălui său în viața de familie. Oana a ținut să precizeze că Petre Roman este mult mia implicat acum, lucru care ar fi bucurat-o enorm pe mama sa. Deși resimte durerea pierderii mamei și a locurilor dragi din trecut, faptul că tatăl ei îi este acum aproape îi oferă un nou echilibru.

Să știi că tata e mai prezent și știu că te bucuri să auzi asta. În rest, lumea pare că merge într-o direcție urâtă și asta e singurul motiv pentru care mă bucur că nu mai ești aici. Tare mult te-ar fi frământat ceea ce se întâmplă. De altfel, mi-ai și spus că nu vrei să mai trăiești în lumea asta în derivă, iar acum e mai în derivă decât ți-ai fi imaginat.”

„Dar tot îmi e dor să te aud, să bem cafea turcească dimineața. Să citim și să povestim. Să mergem prin oraș și să stau ore în șir să te ascult și să învăț. Ieri, treceam pe Calea Victoriei și am văzut că s-a închis farmacia copilăriei mele, acolo unde mergeam cu tine de când eram mică.  […] Te iubesc, mamă!”, a mai adăugat aceasta.

