Codruța Filip trece prin momente extrem de grele după ce a anunțat moartea ei, persoana care a susținut-o necondiționat de-a lungul vieții. Artista în vârstă de 30 de ani avea o conexiune specială cu acesta. La finalul anului trecut, cântăreața și soțul ei, Valentin Sanfira, i-au sărbătorit împlinirea vârstei de 93 de ani.

Ce mesaj a transmis Codruța Filip

Artista a anunțat trecerea în neființă a bunicului său printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, potrivit .

„De astăzi bunicul meu frumos și bun nu mai e…. de astăzi, nu va mai avea cine să mă strângă în brațe cu foc și să-mi spună «te iubesc, ai grijă de tine, nepoata bunicului», de astăzi, nu îl voi mai auzi strigând la poartă de fiecare dată când plec, în urma mașinii, «să mai vii pe la mine!»… S-a stins din viață cel mai iubit om din lume, bunicul meu Ion…”, a scris vedeta pe Instagram.

Golul lăsat în urmă este unul imens, mai ales că bunicul a fost cel care a învățat-o ce este bunătatea. Familia i-a fost mereu alături, iar petrecerea de 93 de ani de anul trecut rămâne ultima bucurie celebrată împreună. Atunci, Codruța Filip îi transmitea public un mesaj plin de afecțiune: „Te iubim taaare”.

Amintiri dureroase despre omul care a crescut-o

Codruța Filip și-a exprimat durerea provocată de această despărțire dureroasă, amintindu-și despre momentele din copilărie alături de bunic.

„M-a crescut atât de frumos și a avut atât de multă grijă de mine… Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer, însă știu că a mers într-un loc mai bun și e acum printre îngeri, vegheat de Dumnezeu, Tatăl nostru”, a mărturisit artista.

Cântăreața și-a luat rămas bun printr-un ultim gând plin de recunoștință pentru iubirea pe care bunicul a oferit-o întregii familii.

„Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe… ai fost atât de iubit de noi toți și un om atât de bun, de cald, «buni»… Dumnezeu să te ierte și să te țină în dreapta Lui!”, a adăugat cântăreața în postarea sa emoționantă.