Acasa » Monden » Scandalul Miss Finlanda: Sarah Dzafce își pierde titlul din cauza unui gest considerat rasist (GALERIE FOTO)

Adrian A
15 dec. 2025, 13:20
Scandalul Miss Finlanda: Sarah Dzafce își pierde titlul din cauza unui gest considerat rasist (GALERIE FOTO)
Sursă foto: hln.be
Cuprins
  1. De ce a pierdut Sarah Dzafce, titlul de Miss Finlanda
  2. Tara Lehtonen a preluat coroana

Sarah Dzafce, recent încoronată Miss Finlanda, și-a pierdut titlul după ce o fotografie cu un gest considerat rasist a stârnit controverse pe rețelele de socializare.

De ce a pierdut Sarah Dzafce, titlul de Miss Finlanda

Imaginea, distribuită pe platforma Jodel, o arată pe Sarah Dzafce cu degetele la ochi, un gest care a fost interpretat ca fiind o batjocură la adresa persoanelor de origine asiatică. Textul alăturat, scris în finlandeză, se traduce aproximativ prin „mâncând cu un chinez”.

Inițial, Dzafce a respins acuzațiile, susținând că fotografia a fost realizată într-un moment în care avea dureri puternice de cap și că își masa tâmplele. De asemenea, aceasta a precizat că mesajul atașat imaginii a fost adăugat de o prietenă, nu de ea.

Explicațiile nu au calmat însă opinia publică, iar situația s-a agravat după ce Dzafce a publicat un videoclip dintr-un zbor la clasa business al companiei Finnair, interpretat de mulți ca fiind o minimalizare a scandalului. Clipul a fost ulterior șters.

În cadrul unei conferințe de presă, aceștia și-au exprimat regretul pentru incident și au anunțat că titlul de Miss Finland va fi preluat de Tara Lehtonen, cea care a fost pe locul al doilea în competiția din septembrie.

Sarah Dzafce, originară din Oulu, Finlanda, și cu un tată de origine kosovară, și-a cerut scuze publicului, exprimându-și regretul pentru ofensa adusă:

„Vreau să îmi exprim cele mai profunde scuze față de toți cei pe care i-am rănit, în special față de comunitatea asiatică. Rasismul nu este acceptabil în nicio formă.”, a declarat aceasta.

Tara Lehtonen a preluat coroana

CEO-ul Miss Finlanda, Sunneva Sjögren, a explicat că organizația și-a revizuit poziția inițială după discuții interne și conversații directe cu Dzafce, mai ales după revenirea acesteia de la concursul Miss Universe din luna noiembrie, unde a reprezentat Finlanda.

Noua deținătoare a titlului, Tara Lehtonen, în vârstă de 25 de ani, a declarat: „Eram la muncă atunci când am primit telefonul. Am avut nevoie de câteva momente să procesez informația”, a spus Lehtonen, care a adăugat ulterior, într-o postare pe rețelele sociale: „Promit să port acest titlu cu mândrie și cu un profund respect”.

