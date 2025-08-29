Schimbare în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Asul din mânecă cu care se laudă fostul campion

Divorțul dintre Ioana și pare că ia o nouă direcție, chiar dacă ea a depus actele de , în urmă cu multe luni, la instanță. Fostul campion de tenis nu este de acord cu despărțirea și spune că are un as în mânecă.

Cuprins:

Ce se întâmplă cu dosarul de divorț

Ce strategie are fostul campion de tenis

Ce se întâmplă cu dosarul de divorț

Ilie Năstase a declarat că Ioana este femeia vieții sale și că nu-și dorește o despărțire, în ciuda problemelor din . El a încercat să-și convingă (încă) soția să renunțe la divorț, însă nu a avut prea mult succes. Drept urmare, fostul campion de tenis pregătește o nouă strategie menită să refacă relația de iubire.

Cei doi sunt împreună de peste șapte ani. Și, de-a lungul vremii, au spus că nu vor să ajungă la despărțire. Cu toate acestea, conflictele și neînțelegerile dintre ei se țin lanț. Fire vulcanică, greu de suportat, Ilie încearcă, totuși, să o determine pe Ioana să-i rămână alături. El încearcă să găsească o soluție care să ducă la împăcare înainte ca dosarul de divorț să ajungă pe rolul instanței.

„Am încercat tot timpul să-mi păstrez echilibrul și mintea sănătoasă. Să știu cum să gesionez orice situație. Dar la un moment dat simți că te distrugi pe tine ca om dacă mai continui. Dar indiferent de situație, eu o să-i fiu mereu alături. Acesta e felul meu de a fi”, spunea Ioana, în urmă cu câtva timp, potrivit cancan.ro.

Ioana Năstase a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, după ce inițial a încercat o despărțire amiabilă la notar. Ilie nu s-a prezentat la notar, astfel că a mai câștigat ceva timp pentru a-și convinge soția să renunțe la caz, până la primul termen din instanță.

Ce strategie are fostul campion de tenis

Primul termen în dosarul de divorț a fost stabilit pentru 30 octombrie 2025, timp în care Ilie Năstase a decis să treacă la ofensivă. El i-a propus Ioanei o vacanță în doi în care să ajungă la împăcare.

„Sunt convins că o vacanță în doi ne va prinde bine. Și, da, o să plecăm, să vedem mai întâi unde”, a declarat el.

Pe de altă parte, Ioana a încercat să-l țină pe Ilie departe de petreceri și cluburi de noapte, lucru care nu i-a reușit. Iar acest lucru nu este de natură să ajute la împăcare.

E drept că, în această vară, cei doi au petrecut mai multă vreme împreună, la Mamaia, dar au locuit separat, pentru a evita conflictele, conform .