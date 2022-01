Se reaprinde scânteia scandalului între frații Dolănescu. Banii regretatului Ion Dolănescu s-ar fi împărțit în primele ore după deces

S-au scurs 13 ani de la moartea regretatului Ion Dolănescu, dar tensiunile încă ard mocnit între fiii marelui artist. Dragoș Dolănescu îl acuză pe Ionuț Dolănescu că a încercat să pună mâna pe economiile interpretului de muzică populară imediat ce acesta a decedat.

A trecut o bună bucată de vreme decât cei doi frați nu ți-au mai aruncat cuvinte grele în mass-media, însă, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Ion, lucrurile s-au schimbat.

Fiul cel mare al cântărețului și-a manifestat public dezamăgirea că fratele lui nu l-a felicitat, iar în replică, Dragoș Dolănescu a dezvăluit o întâmplare care îl bântuie încă de la moartea părintelui.

„M-am întors din Costa Rica, unde locuiesc, ca să particip la înmormântarea tatălui. Însă, când am intrat în vila din strada Caimatei, m-am îngrozit! Dormitorul era întors pe dos, răscolit de Ionuț, în căutarea banilor, iar tata era mort în sufragerie. Cum să uiți asta? Ionuț căuta banii economisiți de tata.

Unul dintre fini mi-a spus că l-a certat pe Ionuț, că ar fi găsit 50.000 de dolari în saltea.

Nici nu știu cât este de adevărat. Cert este că Ionuț mi-a dat 5.000 de dolari. M-am trezit că-mi dă acești bani, nici nu știam ce e cu ei. Ionuț a cărat cam tot ce se poate căra din casa tatălui meu, sub ochii mei, mi-a dat și mie niște icoane. Dacă putea căra cu cârca și vila din Sinaia o lua și pe aia”, s-a confesat Dragoș Dolănescu pentru impact.ro.

Ce meserie are Dragoș Dolănescu?

Dragoș Dolănescu locuiește de mulți ani în Costa Rica și are o meserie impoortantă: este politician. Totuși, el nu exclude o intrare în politica din România.

„Mi-ar fi fost mult mai ușor să ajung politician în România. Dar, aș fi trăit în umbra tatălui meu, ca fratele meu, Ionuț Dolănescu. Prin urmare, am decis să încep totul de la zero, cu munca mea, nu să vină cineva să-mi zică: A, ești fiul lui Ion Dolănescu! Dacă am făcut multe sau nimic, timpul va decide. Eu vreau să ajut oamenii, dacă o să ajung sau nu președinte în Costa Rica, doar timpul va decide. Poate o să ajung și președintele României, nu se știe ce ne rezervă viitorul. Totul este să faci cu cinste munca pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu.”, a explicat fiul cel mic al lui Ion Dolănescu.