Șerban Copoț a aflat că mama sa are cancer! / Detalii tulburătoare din viața prezentatorului TV

Prezentatorul TV, Șerban Copoț, a mărturisit în urmă cu puțin timp că traveresază cea mai dificilă perioadă a vieții sale, după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer, notează

Acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook despre clipele grele, precizând că cea care i-a dat viață a ținut ascuns diagnosticul dur, tocmai pentru a-și proteja copiii.

Mama lui Șerban Copoț are cancer

Șerban Copoț trece prin momente cumplite, după ce a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare. Femeia a ținut secret diagnosticul primit, tocmai pentru a nu-i tulbura pe cei din familie, făcând abia acum anunțul.

Șerban Copoț a transmis un scurt mesaj trist pe rețelele de socializare, unde i-a sfătuit pe cei ce îl urmăresc să aibă grijă de familiile lor.

„Dragilor, de ceva vreme am trait o situație pe care sunt convins că o parte din cei care mă urmariti ați trait-o şi voi. Am aflat că mama are cancer, o boală pe care o ținea ascunsă de o perioadă destul de lungă de timp. Probabil că frații mei nu vor fi de acord cu faptul că am ales să împărtăşesc asta cu voi, însă o fac pentru a vă încuraja să aveți grijă la cei din cercul apropiat. Exista mai multe explicații pe care le-am căutat pentru motivul pentru care a dorit să ascundă acest lucru – nu a vrut să ne împovăreze pe noi cu veştile proaste sau groaza de doctori şi spitale în România… nu ştiu, poate amândouă la un loc, însă nu am dorit „să o cert” pentru că nu mai avea sens.

Ca să intelegeți, locuieste cu familia in aceeaşi curte, deci nu vorbim de o persoană care era vizitata rar sau sunată din când în când. Stoicismul cu care şi-a dus boala pe picioare poate fi admirată acum, când a trecut prin operație, însă atunci când am aflat ne-a şocat pe toți. Ea este o femeie foarte puternică, un intelectual cu voință de fier şi dragoste (nu frică) de Dumnezeu care a crescut 4 copii pentru care s-a jertfit constant, însă oroarea față de spital a fost cea care, bănuiesc eu, a atârnat in decizia ei de a ține ascunsă boala. Până la urmă, spitalul a fost salvarea şi s-a dovedit că, oamenii valoroşi şi cu inimă mare sunt şi acolo unde îi era ei groază să ajungă.

Cert este că a trecut prin operație, este bine acum şi vă mărturisesc cu mâna pe inimă că a fost teribil de grea perioada asta pentru întreaga familie. În acelasi timp am redescoperit dragostea şi grija prietenilor care ne-au susținut toată această perioadă. O parte din drum a fost incheiată şi acum pornim pe drumul lung şi anevoios al tratamentului. Aveți grijă de cei dragi vouă şi încurajați-i să vă spună lucruri de genul ăsta. Multă sănătate!”, a scris acesta pe pagina de Facebook.