Shakira, premiată la Gala Latin Grammys 2023. Piesa cu care a dat lovitura, după despărţirea de Gerard Pique (VIDEO)

Shakira și-a adus aminte de Gerard Piqué când a urcat pe scenă pentru a primi un premiu și a mulțumit publicului latin pentru susținerea acordată într-o perioadă dificilă, marcată de despărțirea de fostul fotbalist de la Barcelona, problemele fiscale în Spania și starea delicată de sănătate a tatălui său, William Mebarak.

Artista a dedicat premiul celor doi copii ai săi

„Vreau să împart acest Grammy cu colegii mei cu care am avut plăcerea de a lucra și de la care am învățat multe. Mai vreau să împart acest trofeu cu publicul meu latin din Spania, din Columbia, din Statele Unite, din America Latină. Publicul latin care m-a dus pe cele mai înalte culmi, acele locuri la care am visat încă de când eram copil și cărora le datorez totul. Vreau să împart acest trofeu și cu publicul meu spaniol, care a fost alături de mine la bine și la rău… care nu a încetat nicio zi să îmi ofere dragoste și sprijin. Nu voi uita niciodată cât de mult m-au susținut oamenii din această țară pe care am iubit-o atât de mult. Spania, premiul ăsta este pentru tine!”, a declarat vedeta.