Sharon Stone spune că producătorul filmului Sliver i-a cerut să se culce cu colegul său, William Baldwin, în timpul filmărilor

despre care susține că i-a cerut să se culce cu colegul ei din filmul Sliver din 1993, pentru a-i îmbunătăți acestuia performanțele actoricești.

Producătorul Sliver a dat vina pe Sharon Stone pentru performanțele actoricești ale lui Baldwin

Actrița a susținut că Robert Evans, mogulul de la Hollywood care a condus producția la Paramount și a murit în 2019, i-a spus să facă sex cu William Baldwin.

Vedeta de la Hollywood a dezvăluit inițial acest lucru în cartea sa de memorii din 2021, dar fără a dezvălui identitățile celor implicați.

a povestit că Evans a susținut că ea e responsabilă pentru actoria nu foarte reușită a lui Baldwin în filmul despre o femeie care a descoperit secretele chiriașilor după ce s-a mutat într-un bloc exclusivist de apartamente din New York.

Ea a spus: „[Evans] alerga prin biroul lui cu ochelari de soare pe ochi, explicând că s-a culcat cu Ava Gardner și că ar trebui să mă culc și eu cu Billy Baldwin, pentru că [atunci] performanța lui s-ar îmbunătăți.

Dacă m-aș fi culcat cu Billy, atunci am fi avut chimie pe ecran și am fi salvat filmul. Adevărata problemă pentru el eram eu pentru că eram atât de încordată și nu înețelegeam chestii atât de simple”.

Stone a devenit faimoasă în anii 1980 și 90

Stone a devenit faimoasă în anii 1980 și 90, apărând în filme de succes precum Total Recall, The Mighty, Casino, The Last Action Hero și Basic Instinct, unde a jucat alături de Michael Douglas.

Actrița crede că șefii studioului au fost de vină pentru deciziile proaste de casting. „Nu a trebuit să mă culc cu Michael Douglas. Michael venea la muncă și știa exact ce are de făcut. Și apoi brusc și dintr-o dată, mă aflam în punctul în care trebuia să mă culc cu colegul de platou”.

Stone a mai sugerat în interviu că a fost etichetată drept fiind dificilă și că nu i s-a oferit niciodată un rol important după filmul cu gangsteri al lui Martin Scorsese din 1995, Casino, unde a fost nominalizată la Oscar.

Stone a continuat să apară în Catwoman, Lovelace și Basic Instinct 2. În 1999, a fost nominalizată la un premiu Golden Raspberry pentru remake-ul thriller-ului John Cassavetes, Gloria.

Stone crede că Hollywood nu a vrut ca ea să reușească. „Este mai ușor să spui „E prea rece” sau „Nu-mi place de ea”, sau „Este dificilă” sau „ E bolnavă”, sau „e prea bătrână” sau „Nu știu ce să fac cu ea”, a spus ea.

În 2015, ea a criticat diferența de remunerare între femei și bărbați în industrie și în toate profesiile. Actrița spunea atunci: „După Basic Instinct, nimeni nu a vrut să mă plătească. Îmi amintesc că am stat în bucătărie cu managerul meu și am plâns și am spus: „Nu voi lucra până nu voi fi plătită.”