Și-a făcut Cătălin Botezatu operații estetice? Răspunsul tranșant al designerului: „Toată lumea mă întreabă asta...”

Cătălin Botezatu neagă că și-ar fi făcut vreo operație estetică și spune că frumusețea sa e moștenire de la părinți. Totuși, designerul a admis că în câțiva ani vrea să-și facă o blefaroplastie, adică un tip de intervenție chirurgicală ce modifică aspectul pleoapelor.

Cătălin Botezatu: Nu am niciun fel de operație

„Toată lumea mă întreabă asta! Nu! Nu am, dar, probabil, am zis că peste doi ani, voi face o blefaroplastie. Până acum nu am niciun fel de operație. (…)

Tatăl meu și mama mea sunt superbi la propriu și la figurat. Dacă îl vezi pe tatăl meu cum arată la 80 de ani, e mai slab ca mine! Are mai mult păr! Mama la fel, slabă, mănâncă foarte atent tot tipul”, a spus Cătălin Botezatu, la „Xtra Night Show”, potrivit

Cătălin Botezatu are iubită cu 40 de ani mai tânără

Cătălin Botezatu se iubește cu modelul Nicolle Fota, o fată cu 40 de ani mai tânără, motiv pentru care și-a atras multe acuzații. El le-a răspuns criticilor numindu-i ipocriți.

„Nu se văd în oglindă, care nu se uită la ei, care ei au iubite la fel de mici, dar de care nici măcar nu știu să aibă grijă, care nu își respectă soțiile, amantele, dar au tupeu să vorbească despre alți bărbați sau au vor iubitele altor bărbați care apar în peisaj cum a apărut la mine. Doamnele care comentează să nu mai bălească atât, nu o să îmi placă niciodată doamnele mai în vârstă. Da, le respect, dar nu o să fiu cu o doamnă mai în vârstă”, designerul.

Iar Nicolle Fota de Cătălin Botezatu: „Este cel mai minunat om pe care îl cunosc și mă susține, mă ajută cu sfaturi, cu orice, indiferent ce i-aș cere el este lângă mine și chiar mă bucur că am un așa om minunat”.