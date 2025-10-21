Simona Gherghe a vorbit despre cei 24 de ani de în direct. Cu toate că nu mai are emoții în timpul transmisiunilor, acestea o încarcă cu diferite emoții. Iată cum gestionează situațiile dificile din emisiune și ce spune despre expunerea excesivă!

„Iubesc televiziunea”

„Iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job, avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută”, a mărturisit Gherghe, într-un interviu pentru Viva.

„Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul. Sunt concentrată, mă simt bine „pe sticlă. Momente au fost multe în atâta timp, de la crize de râs la situații când mi s-a făcut rău. Le-am depășit fiind sinceră de fiecare dată! Suntem oameni, se întâmplă oricui”, a adăugat ea.

O viață discretă

Simona Gherghe încearcă să fie discretă în ceea ce privește viața personală. Ea mărturisește că este o persoană mai introvertită și nu este un fan al expunerii publice excesive.

Mai mult, dacă ar fi pusă în situația în care să participe la un reality-show, aceasta spune că nu ar putea.

„Cred că ține de firea mea. Așa sunt și în viața mea de zi cu zi. Am puțini oameni alături, chiar de foarte mulți ani. Eu mă încarc printre cei dragi mie, nu mă simt confortabil în locuri mondene”, a mai mărturisit aceasta.

„Când vine vorba de expunerea copiilor, aceasta este o decizie pe care am luat-o împreună cu Răzvan, soțul meu, și încă ne ținem de ea. Copiii nu au ce să caute pe social media. Când va fi dorința lor să apară, mai discutăm”, a mai spus Simona Gherghe.