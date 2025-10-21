B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune: „Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul”

Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune: „Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul”

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 10:38
Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune: „Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul”
Sursa foto: Simona Gherghe / Facebook
Cuprins
  1. „Iubesc televiziunea”
  2. O viață discretă

Simona Gherghe a vorbit despre cei 24 de ani de televiziune în direct. Cu toate că nu mai are emoții în timpul transmisiunilor, acestea o încarcă cu diferite emoții. Iată cum gestionează situațiile dificile din emisiune și ce spune despre expunerea excesivă!

„Iubesc televiziunea”

„Iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job, avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută”, a mărturisit Simona Gherghe, într-un interviu pentru Viva.

„Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul. Sunt concentrată, mă simt bine „pe sticlă. Momente au fost multe în atâta timp, de la crize de râs la situații când mi s-a făcut rău. Le-am depășit fiind sinceră de fiecare dată! Suntem oameni, se întâmplă oricui”, a adăugat ea.

O viață discretă

Simona Gherghe încearcă să fie discretă în ceea ce privește viața personală. Ea mărturisește că este o persoană mai introvertită și nu este un fan al expunerii publice excesive.

Mai mult, dacă ar fi pusă în situația în care să participe la un reality-show, aceasta spune că nu ar putea.

„Cred că ține de firea mea. Așa sunt și în viața mea de zi cu zi. Am puțini oameni alături, chiar de foarte mulți ani. Eu mă încarc printre cei dragi mie, nu mă simt confortabil în locuri mondene”, a mai mărturisit aceasta.

„Când vine vorba de expunerea copiilor, aceasta este o decizie pe care am luat-o împreună cu Răzvan, soțul meu, și încă ne ținem de ea. Copiii nu au ce să caute pe social media. Când va fi dorința lor să apară, mai discutăm”, a mai spus Simona Gherghe.

Tags:
Citește și...
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Monden
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație
Monden
Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație
Paula Seling, despre consecințele accidentului suferit: „Mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”
Monden
Paula Seling, despre consecințele accidentului suferit: „Mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”
Oana Radu, „trasă în piept” de o persoană publică. Ce a dezvăluit cântăreața
Monden
Oana Radu, „trasă în piept” de o persoană publică. Ce a dezvăluit cântăreața
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Diferența de vârstă dintre ei i-a surprins pe toți
Monden
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Diferența de vârstă dintre ei i-a surprins pe toți
Dan Negru trage un semnal de alarmă după tragedia din Rahova: „România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din UE”
Monden
Dan Negru trage un semnal de alarmă după tragedia din Rahova: „România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din UE”
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Monden
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus
Monden
Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus
Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
Monden
Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
Monden
După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
Ultima oră
11:41 - Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
11:33 - Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
11:32 - Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
11:27 - Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
11:22 - Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
11:17 - Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
11:11 - KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
11:11 - Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
11:10 - De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
11:05 - Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)