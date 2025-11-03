B1 Inregistrari!
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!"

03 nov. 2025, 21:02
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
Sursă foto: Facebook/ @ Oana Pellea
Smiley nu a mai făcut față emoțiile la concertul său, „Armonie”, și a izbucnit în plâns în mijlocul unei melodii. Momentul de vulnerabilitate a fost apreciat atât de fani, cât și de alți artiști, care au simțit să-l felicite pe cântăreț pentru emoția transmisă. Printre aceștia s-a numărat și Oana Pellea care a făcut o postare pe Facebook dedicată lui Smiley.

Ce mesaj i-a transmis Oana Pellea lui Smiley

După momentul emoționant avut de Smiley la concertul „Armonia”, Oana Pellea a scris un mesaj pentru artist pe pagina sa de Facebook. Cuvintele actriței au însoțit o fotografie cu cântăreț, suprinsă chiar în momentul în care plângea.

„Mi-a fost drag de prima dată când ne-am întâlnit… acum mulți ani, era la început de carieră.
Am asistat, ca spectator, la devenirea lui ca OM și Artist.
Îmi bucură sufletul cu fiecare apariție.
Mă bucură faptul că este apreciat, respectat și iubit!
Un Om minunat și un Artist-Bucurie.
Un artist care își lasă sufletul la vedere.
Ține-o tot așa, Smiley!”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

Postarea actriței nu a rămas fără răspuns. Smiley a lăsat un comentariu, mulțumindu-i pentru toate cuvintele frumoase.

„Vă mulțumesc frumos pentru cuvintele prea mari și pentru Bucurie!”, a fost comentariul cântărețului.

De ce s-a emoționat Smiley în timpul concertului

Smiley nu a fost singur pe scenă, ci alături de o echipă mixtă, românească și internațională, formată din peste 200 de profesioniști. Spectacolul, susținut pe 30 și 31 octombrie, la Sala Palatului a fost un spectacol demn de marile scene ale lumii. Biletele la ambele reprezentanții s-au epuizat încă de cu două săptămâni înainte de concerte.
„Am ales să inserez în Armonie piesa «Confesiune» pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri în sala de concert. De obicei, nu o cânt în concerte, pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea care m-a marcat profund și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi.
O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine”, a mărturisit Smiley.
