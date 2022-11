Șobolanii „dansează” pe ritmurile muzicii cântate de Lady Gaga, potrivit unui studiu

Datul din cap pe muzica antrenantă nu este doar un obicei uman, potrivit oamenilor de știință japonezi care au descoperit că și șobolanii se mișcă pe ritmul melodiilor unor vedete precum Lady Gaga.

Creierul șobolanilor răspunde bine la muzică

Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au pus Mozart, Queen și piesa „Born This Way” a cântăreței Lady Gaga unor șobolani care purtau senzori miniaturali pentru a detecta chiar și cele mai mici mișcări.

Aceștia au descoperit că rozătoarele aveau o abilitate înnăscută de a-și sincroniza mișcările cu ritmul, despre care se credea anterior că este o abilitate exclusivă a oamenilor.

„Creierul șobolanilor răspunde bine la muzică”, chiar dacă corpurile lor se mișcă foarte puțin, a declarat profesorul asociat Hirokazu Takahashi, care face parte din echipa care a realizat studiul.

„Cu toții credem că muzica are puteri magice, dar nu știm nimic despre mecanismele sale”, a declarat el marți pentru .

Așa că „am vrut să aflăm ce fel de conexiuni sonore atrag creierul, fără influența emoțiilor sau a memoriei”.

În cazul șobolanilor, efectul de „bopping (dat din cap)” a fost cel mai pronunțat pentru muzica în intervalul 120-140 de bătăi pe minut – la fel ca la oameni.

Acest lucru i-a determinat pe oamenii de știință să formuleze ipoteza că ar putea fi o reacție care este consecventă la diferite specii.

Șobolanilor le place mai mult Lady Gaga decât Mozart

S-a constatat că șobolanii au o capacitate înnăscută de a-și sincroniza mișcările cu ritmul, despre care se credea anterior că este o abilitate specifică oamenilor.

„Muzica mișcă corpul. Merge dincolo de sistemul auditiv și afectează sistemul motor… puterea sunetului este atât de mare”, a declarat Takahashi.

Cercetarea s-a concentrat în principal pe Sonata pentru două piane în Re Major, K.448, de Mozart, interpretată la patru tempo-uri diferite.

Dar cercetătorii au încercat și „Born This Way” și ritmul antrenant al piesei „Another One Bites the Dust” a trupei Queen, piese alese de studenții lui Takahashi.

Spre deosebire de alte animale de companie, cum ar fi papagalii, care sunt renumiți pentru imitațiile lor stranii ale muzicii și ale altor sunete, a fost pentru prima dată când șobolanii din studiu au ascultat muzică.

E posibil ca efectul muzicii asupra șobolanilor să fi fost trecut cu vederea până acum deoarece cercetările anterioare au fost realizate în principal cu ajutorul unor înregistrări video, nu cu ajutorul unor senzori de mișcare, ceea ce face ca mișcările minuscule ale animalelor să fie mai greu de detectat, a declarat Takahashi.

Studiul a fost publicat săptămâna trecută în revista Science Advances. În viitor, Takahashi a declarat că dorește să meargă dincolo de ritm și să exploreze efectele melodiei și armoniei asupra creierului.

„Dacă muzica are un efect emoțional, ar fi foarte interesant dacă am putea ajunge la punctul în care am putea observa acest lucru la animale”, a spus el.