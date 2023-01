Sofia Vicoveanca, dezvăluiri cu lacrimi în ochi: „Am fost necăjită”

Sofia Vicoveanca, o artistă în vârstă de 81 de ani, a făcut o confesiune emoționantă despre ceea ce o apasă și întristează în prezent. Conștientă că timpul trece rapid și că nu știe când va fi sfârșitul ei, cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate.

Sofia Vicoveanca, dezvăluiri cu lacrimi în ochi

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a mărturisit care este cea mai mare dorință a ei. Sofia Vicoveanca a avut parte de multe probleme și neplăceri de-a lungul vieții, dar a privit întotdeauna optimist către viitor și a luptat cu zâmbetul pe buze, dovedind că este o femeie puternică. Acum, singurătatea pare să o afecteze.

Războiul din Ucraina a avut un impact puternic asupra tuturor, iar Sofia Vicoveanca nu face excepție. Invitată la un podcast, artista a vorbit despre cum acest război îi aduce aminte de o perioadă dureroasă din copilăria ei.

Sofia Vicoveanca, amintiri dureroase

Cu lacrimi în ochi, artista a povestit cum familia ei a pierdut totul. Deși încearcă să evite să privească la imaginile dureroase de la război, există zile în care nu poate evita să urmărească ce se intampla, și astfel suferă din nou.

„Părinții mei au avut o situație foarte bună, aveau o prăvălie. Noi ne-am refugiat la o mătușă la Vicov, de asta mi se zice că sunt vicoveancă. Tata era prizonier, dar după război a apărut foametea. Eu încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la ce am învățat de la mama.

Îmi spunea așa mama: ai grijă, să nu vorbești mult, să nu râzi tare. Dacă ți-a dat cineva dreptate din privire, să nu uiți sî mulțumești. Cam așa. (…) Eu nu am o poză de copil. Am fost necăjită tare. Este refugiul meu (n.r.: să scrie) să nu îmi bată urâtul și singurătatea la ușă. Primul lucru când mă scol, îmi fac patul. Zilnic fac ceva. Ori spăl, ori calc, ori am grijă de flori’, a declarat Sofia Vicoveanca în podcastul lui Damian Drăghici, pe YouTube.