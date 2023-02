Solistul trupei Bucovina, bătut pe stradă de un grup de tineri necunoscuți

Florin Ţibu, solistul trupei folk metal Bucovina, a fost bătut fără milă de un grup de tineri. Cântărețul ar fi fost lovit cu obiecte metalice. Incidentul a avut loc în seara zilei de 3 februarie, în timp ce artistul se îndrepta spre locuinţa pe care o are în oraşul Iaşi.

Țibu a povestit pe pagina de Facebook incidentul, unde a postat și o fotografie cu vânătăile pe care le-a suferit.

„În ciuda faptului că am fost atacat aseară, în drum spre casă, şi mi-am luat un neveu cu ceva (chei, cred eu) în mufarină, concertul de diseara se ţine. N-o să fiu chiar bătrânelul ăla simpatic de la chitară, dar mergem înainte. Mergeam pe strada pe care locuiesc, cu gluga în cap, un rucsac în spate şi în momentul în care am trecut pe lângă un grup de patru tineri, a apărut surpriza. Fără vorbe, fără tâlhărie, fără nimic”, a precizat Florin Ţibu pe pagina personală de Facebook.