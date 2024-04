Sore, despre momentul în care a fost nevoită să îi spună fiicei sale că s-a despărțit de tatăl ei: „Nu a fost ușor...”

Sore, una dintre , a dezvăluit recent că momentul în care s-a văzut nevoită să îi spună fiicei sale Erin că s-a despărțit de tatăl ei a fost destul de dificil. Pentru a-i fi mai ușor, Sore a ales un serial în care acțiunea era asemănătoare cu ce s-a întâmplat între ea și tatăl fetiței.

De-a lungul timpului, Sore s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor sale la TV, dar este recunoscută și pentru rolurile pe care le-a jucat în serialele „Pariu cu Viața” și „O Nouă Viață”. Ea a făcut parte și din trupa-fenomen Lala Band, moment în care s-a bucurat de un real succes pe plan profesional.

Cum i-a spus Sore lui Erin că s-a despărțit de tatăl ei

Sore și fostul ei partener de viață s-au despărțit când fetița avea doar șase ani. Chiar dacă a încercat să o ferească de momentul în care va trebui să îi spună ce s-a întâmplat și de ce va avea două case. La un moment dat, artista s-a văzut nevoită să îi spună fiicei sale cum stau lucrurile.

„Cea mai mare provocare, cred că gestionarea perioadei de tranziție de la a locui în familie, la a locui în două case, cumva. Nu a fost ușor, în sensul că avea 6 ani, să îi spun adevărul din start, să îi spun pe mai multe bucăți. Așa am și procedat. Am spus că nu doresc ca în filmele alea când i se spune copilului „hai să ne așezăm la masă, avem ceva de vorbit.’ Direct moment traumă, nu mi-am dorit. Atunci am luat-o cu ușurelul, iar la vreo 8 luni ne-am uitat la un serial.

m ales serialul acela că situația era similară și a văzut și ea singură, urmărind episod cu episod. Când am ajuns în pat, mi-a zis „mami, dar fetele astea parcă sunt ca noi două.’ Și în momentul acela am început să intru mai mult în detaliu. Acum am o relație, totul este bine, am trecut într-o altă etapă, dar asta a fost cea mai mare provocare”, a mărturisit Sore, în podcastul Giuliei Anghelescu, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Cum se înțelege Sore cu tatăl fiicei sale după ce s-au despărțit

Artista a dezvăluit la un moment dat, în cadrul unui interviu, , Mircea Julean, după ce s-au despărțit. Chiar dacă nu mai sunt împreună, cei doi au decis să păstreze o relație specială, concentrată pe bunăstarea fiicei lor, Erin.

„Ne înțelegem foarte bine, e un tată extrem de implicat, atent și iubitor. e un copil norocos pentru că are doi părinți care o iubesc enorm și pentru care ea este prioritatea numărul 1”, a mărturisit Sore.