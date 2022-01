Sorin Bontea a mers pentru prima dată în Grecia la filmările Chefi fără limite de la Antena 1: Nu m-a atras niciodată (GALERIE FOTO)

Sorin Bontea a mers pentru prima dată în Grecia atunci când a participat la filmările pentru Chefi fără limite, din 2021. Dacă pentru mulți români este una dintre destinațiile preferate și aleg să meargă în Ținutul Elen pentru peisajele superbe, mâncare delicioasă și prețurile decente, pe chef Bontea nu l-au atras nici insulele și nici stațiunile continentale până anul trecut.

După Chefi fără limite, chiar el a recunoscut că și-a schimbat părerea cu privire la Grecia, mai ales când a descoperit tradițiile și preparatele culinare. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Sorin Bontea nu a vizitat Grecia până la filmările de la Chefi fără limite

Chef Bontea își iubește meseria și iubește bucătăria în general. A văzut mute țări, dar Grecia nu i-a captat niciodată interesul, până la începerea filmărilor pentru Chefi fără limite. Emisiunea de la Antena 1 l-a purtat într-o experiență pe care nu o va uita cu siguranță niciodată.

„Vă spun sincer că nu m-a atras această destinație până acum. Dar am descoperit-o pas cu pas, odată cu misiunile, odată cu concurenții. Și m-a surprins într-un mod foarte plăcut.

Din punct de vedere culinar, ca să descoperi o țară trebuie să îi simți gustul autentic. O poți descoperi de la televizor, din documentare, îi poți afla cultura și istoria, însă până nu ajungi acolo, până nu deguști preparatele locale nu ajungi la esența ei. Cum am ajuns în Grecia am căutat tavernele specifice, iar alături de Florin și Cătălin am degustat tot felul de mâncăruri tradiționale senzaționale!”, a spus el, pentru Antena 1.

Când are loc premiera show-ului culinar „Chefi fără limite”

„Chefi fără limite” este cel mai nou show TV din România care îmbină gătitul cu călătoriile. Formatul promite să ofere telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații inedite și situații pline de suspans.

În centrul atenției se vor afla cei trei bucătari bine-cunoscuți, respectiv Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură premiera celui mai nou show TV din România.

Show-ul culinar „Chefi fără limite” va avea premiera în februarie, la Antena 1. Telespectatorii vor putea afla ce alte preparate i-au impresionat pe maeștrii gastronomiei.