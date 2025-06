Sorin Bontea, dezvăluiri despre soția sa și mariajul lor de peste trei decenii: „Știu că o să mă certe, dar ce să fac?”

Sorin Bontea de peste trei decenii și mereu se consultă cu soția când are decizii importante de luat. Se mai ciondănesc din când în când, a glumit Bontea, mai ales când el n-are ținere de minte.

Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția

Întrebat de care a fost cu care a cucerit-o pe soția lui, Sorin Bontea a răspuns: „Nevastă, iartă-mă, nu mai știu câți ani sunt. Mulți. De când suntem împreună nu mai știu anii. Știu că o să mă certe, dar ce să fac? Mai uit. Știu că am gătit un mușchi de vită, cartofi prăjiți și un sos”.

El a mai susținut că nu obișnuiește să-și aducă familia în fața camerelor și nici ei nu vor: „Nevastă mea nu a venit niciodată la locul meu de muncă. Nu e genul, nu-i place să apară pe la televizor. Nici copiii mei nu vor să apară. Nu a venit niciodată, nu. Munca-i muncă, casa-i casă”.

Sorin Bontea mereu se consultă cu soția

Altfel, Sorin Bontea și soția sa au o colaborare foarte bună și mereu discută despre deciziile pe care urmează să le ia.

„Întotdeauna am discutat ceea ce vreau să fac. Știi cum se zice? Happy wife, happy life. Întotdeauna am discutat, când a fost vorba de proiecte. Mi-aduc aminte că a fost MasterChef-ul. Am început cu MasterChef și nu știam că există emisiunea asta. Habar n-aveam. Eram bucătăr șef într-un steakhouse, cel mai bun din București la vremea respectivă, și a fost discuția: ok, uite emisiunea cutare, habar n-aveam ce înseamnă asta, nici eu, nici ea.

Și am zis: ”ok, ce fac?”. Mi-am întrebat soția: ”ce fac? Merg sau nu merg?”. Și a zis: ”ok, mergi să vedem un contract”, cum era așa atunci. Și am zis să facem un contract, vedem un sezon și vedem ce se întâmplă. Și aia a fost. Am discutat și întotdeauna discut cu ea”, a mai spus Sorin Bontea, pentru CanCan.