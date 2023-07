Sorin Bontea reacționează după ce a fost criticat de fani pentru rețeta sa de costițe: „Toată lumea mai greșește, nu este nimeni perfect”

, deoarece bucătăria l-a propulsat pe scena culinară, făcându-l unul dintre cei mai apreciați bucătari din țara noastră.

Sorin Bontea se apără de critici

El este atât de urmărit și aplaudat pentru ceea ce realizează în bucătărie, încât acum își împărtășește rețetele în întreaga țară prin intermediul unei aplicații. Astfel, toți pasionații de gastronomie se pot bucura de preparatele sale prin simpla accesare a aplicației.

Cu toate că rețetele sale s-au răspândit, chef-ul a atras și critici considerabile, în loc să primească doar laude. Oamenii care au degustat preparatele realizate după rețeta vedetei show-ului culinar au fost dezamăgiți de rezultatul comenzilor lor. Astfel, s-au înmulțit remarci negative din partea gurmanzilor din diverse zone ale țării. Confruntat cu astfel de critici, și să se apere prin cuvinte. Chef-ul susține că nu îi poate fi atribuită vinovăția pentru ceea ce au primit oamenii la comanda unui preparat realizat după rețeta sa.

Aceasta s-a întâmplat pentru că el a distribuit aceeași rețetă scrisă și filmată către toți bucătarii, având încredere că aceștia vor urma cu strictețe toți pașii necesari. În mod evident, această abordare poate fi considerată o greșeală din partea sa, deoarece nu poate controla fiecare preparat în parte.

„Asta e o chestie pe care eu nu prea pot s-o controlez, pentru că este un fel de franciză și… Eu am dat rețetele pe unde trebuia să le dau, exact cum se face, cu video, cu tot, cu tot. Ele se fac în mai multe orașe și acuma totul depinde doar de bucătarul care le face. Aici era treaba firmei respective, mă rog. Se fac în Timișoara, se fac în Cluj, se fac în București, Constanța… Nu prea pot să le controlez pe toate. Crezi pe cuvânt bucătarul care le face că le face cum trebuie. Toată lumea mai greșește, nu este nimeni perfect. Eu nu am primit critici la modul ăsta.

Eu am creat rețeta, le-am făcut și video, tot ce trebuia făcut. Acuma, eu când am făcut rețetele respective, nu erau oase în coaste… Am citit și eu ce s-a scris. Asta nu mai pot să controlez eu absolut deloc, din păcate. E adevărat că totul se răsfrânge asupra mea. Eu nu am cum să fac rețetele în același timp și-n București, și-n Timișoara, și-n Craiova, și-n Cluj. Sunt rețetele mele, e adevărat. Am explicat cum ar trebui să fie făcute, dar mna, mi-am ales niște restaurante care le făceau cum trebuie. Asta e problema în bucătăria românească, din păcate. E vorba și de restaurante, în general, nu doar ce mi se întâmplă mie personal”, este reacția lui Sorin Bontea, conform

În plus, colegul lui Dumitrescu și al lui Scărlătescu menționează că a verificat personal cum i se pregătesc rețetele în mai multe ocazii. Cu toate acestea, de fiecare dată când a comandat el sau a cerut cuiva să o facă în locul său, a primit exact ceea ce a cerut. Rareori s-a întâmplat să primească o cantitate prea mare a vreunui ingredient, iar niciodată nu a avut parte de o experiență atât de dezamăgitoare precum afirmă cei nemulțumiți de serviciul de comandă al mâncării.

„Eu mai cer acasă, dar nu pot controla, mai cer să mi se aducă. Mai pun și pe alții. Nu mi s-a întâmplat. Da, au mai fost situații să găsesc prea mult iceberg în tacos, dar sunt niște cantități, niște rețete. Oricum, e clar că s-a întâmplat și nu e în regulă. Eu sper să o reglez oricât de mult se poate”, a mai spus Sorin Bontea.