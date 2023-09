Soția lui Stephen King a amenințat că va divorța de el, pentru că ascultă nonstop „Mambo No. 5” al lui Lou Bega

Stephen King a spus că soția sa, Tabitha, „a amenințat cu divorțul” pentru că a ascultat atât de mult „Mambo No. 5” al lui Lou Bega.

Într-un interviu pentru Rolling Stone, romancierul a dezvăluit că este un mare fan al piesei de vară din 1999, care a fost un cover al unui cântec instrumental compus de Pérez Prado.

King s-a căsătorit cu Tabitha, care este și romancieră, în 1971. Au trei copii împreună, fiica Naomi și fiii Owen și Joseph

Întrebat dacă este un fan al versiunii lui Lou Bega, King a spus: „Oh, da. De foarte mult timp. Soția mea a amenințat că va divorța de mine. Am ascultat piesa asta mult prea mult. Am ascultat-o atât d emult încât soția mea a spus: „Încă o dată, și o să te părăsesc naibii”.

King a mai spus că ascultă în special „techno sau chestii disco” atunci când scrie, LCD Soundsystem și Fatboy Slim fiind favoritele sale.

„Pot să ascult doar așa ceva”, a adăugat King. „Dacă ai încerca să scrii și să asculți Leonard Cohen, cum dracu ai face asta? Pentru că ar trebui să asculți cuvintele și ar trebui să asculți ce spune el. Dar cu unele dintre chestiile techno, sau KC și Sunshine Band, Gloria Gaynor, totul merge perfect.”

În prezent, autorul promovează cea mai recentă carte a sa Holly, care urmărește un anchetator privat în timp ce încearcă să rezolve o serie de dispariții în apogeul pandemiei de COVID.

La începutul acestui an, în cinematografe a fost lansată o adaptare a lui The Boogeyman, bazată pe o nuvelă a lui King din 1973. Filmul a fost regizat de Rob Savage (gazdă) și a primit un răspuns pozitiv din partea romancierului însuși.

În alte adaptări King, o serie prequel It intitulată Welcome To Derry este în dezvoltare la HBO. Serialul promite să „extindă viziunea” recentelor adaptări cinematografice și aparține to regizorului Andy Muschietti.