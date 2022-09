Starul benzilor desenate și al Netflix, David A. Arnold, a murit la vârsta de 54 de ani

David A. Arnold a murit miercuri din cauze naturale. Familia îndurerată a transmis trista veste a decesului. Producătorul și scriitorul de la Netflix avea un turneu de stand up programat chiar pentru finalul lunii.

Comediantul a lucrat ca scriitor și producător în Fuller House de la Netflix și a avut un catalog impresionant de lucrări la alte spectacole de comedie. David A. Arnold a scris, de asemenea, teste pentru Meet The Browns, The Rickey Smiley Show, Raising Whitley și The Tony Rock Project. Nimeni nu se aștepta că va muri atât de devreme, la doar 54 de ani.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Familia zdrobită a anunțat că a murit liniștit la domiciliul său din „cauze naturale”.

„Cu mare tristețe confirmăm moartea prematură a soțului, tatălui, fratelui și prietenului nostru, David A. Arnold. David s-a stins liniștit astăzi în casa sa, iar medicii au stabilit cauza morții din cauze naturale .Vă rugăm să ne țineți familia în rugăciune și să ne respectați intimitatea în acest moment, deoarece suntem cu toții șocați și devastați de această pierdere”, a transmis familia comediantului.

Moartea comediantului este o veste tristă pentru industria Netflix

Decesul a luat pe neașteptate Netflix. David a fost afiliat cu Kevin Hart, care a produs cel de-al doilea stand-up special de la Netflix al lui Arnold, „It Ain’t for the Weak”, care a avut premiera în iulie a acestui an, scrie

Arnold era în mijlocul turneului de stand-up „Pace Ya Self”. Era programat să joace în New Brunswick, N.J. la sfârșitul acestei luni, precum și în Atlanta și Nashville la începutul lunii octombrie. Din nefericire, fanii nu vor mai avea ocazia decât prin intermediul vechilor înregistrări.

„Comunitatea noastră de comedie strâns unită deplânge pierderea unuia dintre cei mai mari care au făcut-o vreodată”, a declarat prietenul și comediantul Chris Spencer pentru Los Angeles Times.

„Devastat să aud despre dispariția lui David A. Arnold. A fost un membru iubit al echipei noastre de scriitori Fuller House, unul dintre cei mai amuzanți comedianți pe care i-am văzut vreodată și un om minunat”, a menționat Bryan Behar pe Twitter.

„El a fost unul dintre primii oameni care mi-au făcut podcast-ul și m-a inspirat întotdeauna cu adevărat. Am vorbit despre modul în care tot ceea ce a manifestat în timpul podcastului a ieșit la lumină anul acesta.

L-am admirat cu adevărat și, în mod ironic, l-aș scăpa mereu de cât de fierbinte și în formă arăta acum că era celebru. Mă simt rău pentru familia lui, soția și copiii lui. Ce tip grozav”, a spus comediantul Bill Dawes.