Acasa » Monden » Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)

Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 12:20
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj emoționant a transmis Tom Cruise pe scenă
  2. Cum a început pasiunea lui Tom Cruise pentru cinematografie
  3. Ce momente importante au marcat ceremonia Governors Awards

Starul hollywoodian Tom Cruise a primit un premiu onorific din partea Academiei Americane de Film. La Governors Awards, desfășurate duminică, 16 noiembrie, actorul a impresionat publicul cu un discurs plin de emoție.

@varietymagazine #TomCruise ♬ original sound – Variety

Premiul i-a fost oferit de Alejandro G. Iñárritu, care a urcat pe scenă într-un moment încărcat de energie. Regizorul colaborează cu Cruise la un nou film misterios, programat să apară în octombrie 2026, notează Variety.

Ce mesaj emoționant a transmis Tom Cruise pe scenă

La primirea premiului, actorul a vorbit deschis despre respectul său pentru cei care fac posibilă magia filmului și despre forța care unește oamenii prin cinema. „Cinematografia mă poartă în jurul lumii”, a declarat Tom Cruise.

„Mă ajută să apreciez şi să respect diferenţele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atât de multe feluri. Şi indiferent de unde venim, în sala de cinema râdem împreună, simţim împreună, sperăm împreună, şi asta este puterea acestei forme de artă. Şi de aceea este important, de aceea este important pentru mine. Aşadar, a face filme nu este ceea ce fac, ci ceea ce sunt”, a susținut acesta.

Cum a început pasiunea lui Tom Cruise pentru cinematografie

Cruise a mărturisit că pasiunea lui pentru film a început încă din copilărie. Era doar un copil într-o sală de cinema întunecată, captivat de raza de lumină care umplea ecranul.

„Îmi amintesc că am ridicat privirea şi mi s-a părut că exploda pe ecran. Brusc, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoşteam. Şi întregi culturi, vieţi şi peisaje s-au desfăşurat în faţa mea şi asta a declanşat ceva. A declanşat o sete de aventură, o sete de cunoaştere, o sete de a înţelege umanitatea, de a crea personaje, de a spune o poveste, de a vedea lumea. Mi-a deschis ochii. Mi-a deschis imaginaţia către posibilitatea ca viaţa să se extindă mult dincolo de limitele pe care le percepeam atunci în propria viaţă. Şi acea rază de lumină a trezit în mine dorinţa de a descoperi lumea, iar de atunci am continuat să o urmez”, a mărturisit legendarul actor.

Ce momente importante au marcat ceremonia Governors Awards

Deși Cruise are deja patru nominalizări la Oscar în palmares, ceremonia a fost plină de momente puternice. Cynthia Erivo a deschis seara oferindu-i coregrafei Debbie Allen un Oscar onorific, urmat de recunoașterea acordată designerului de producție Wynn Thomas pentru întreaga sa carieră.

Premiul umanitar Jean Hersholt i-a fost atribuit lui Dolly Parton, care, neputând fi prezentă din motive de sănătate, a transmis un mesaj emoționant înregistrat. Pe covorul roșu, atmosfera a fost electrizantă: Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone și multe alte vedete s-au adunat pentru a marca începutul sezonului marilor premii.

