Ștefan Bănică încasează sume colosale în perioada sărbătorilor. Câți bani face din concertele de Crăciun?

De 20 de ani, la Sala Palatului în perioada Crăciunului, reușind să umple sala de peste 4.000 de locuri. Evenimentul s-a transformat într-o tradiție pentru mulți, iar prestațiile captivante ale artistului aduc mereu bucurie și atmosferă festivă.

Câți bani face Ștefan Bănică de Crăciun?

În acest an, . Într-o competiție directă cu Horia Brenciu, care, de asemenea, are programate mai multe concerte la Sala Palatului, Bănică a ales să ofere nu mai puțin de patru spectacole în acest loc, conform . În plus, artistul a adăugat un concert și la Sala Polivalentă din Cluj, o locație cu o capacitate de 10.000 de spectatori.

Biletele pentru spectacolele de Crăciun nu sunt ieftine, dar asta nu e surprinzător având în vedere nivelul înalt al producțiilor lui Ștefan. El coordonează o echipă extinsă de artiști, organizatori și producători, toți remunerați generos pentru munca lor.

Biletul cel mai accesibil pentru seria de concerte a lui Ștefan Bănică la Sala Palatului este de 150 de lei. Cu o sală plină, artistul adună aproximativ 600.000 de lei per concert, adică aproximativ 120.000 de euro.

Artistul rămâne „regele” concertelor de Crăciun

Ștefan Bănică va deveni campionul încasărilor de Crăciun datorită celor 4 concerte planificate la Sala Palatului din București. Dacă vinde toate biletele la 150 de lei, va obține aproximativ jumătate de milion de euro.

Bănică câștigă în jur de 4 milioane de lei din concertele de Crăciun, adică aproximativ 800.000 de euro. Totuși, o parte din această sumă se cheltuiește pentru producție, săli și alte costuri ale evenimentului. Cu toate acestea, Bănică rămâne „regele” concertelor de Crăciun.