Stefan Krell, portarul Ceahlăului, la Imperiul Leilor. De la cine a primit finanțare și ce idee a avut

Ștefan Krell, portarul de la Ceahlăul Piatra Neamț din Liga 2 a participat la și le-a prezentat investitorilor o idee foarte interesantă de afacere.

Ce ideea de afacere are Krell

Fotbalistul austriac le-a prezentat leilor platforma „Fanthletic” prin care vrea să conecteze jucătorii cu fanii. Acesta a cerut suma de 60.000 de euro pentru 25% la afacerea sa, conform

Portarul le-a explicat investitorilor motivul pentru care a venit la emisiune.

„Din experiența mea de 14 ani cu fanii și fotbaliștii, m-am întrebat ce le putem oferi celor care ne susțin din tribune, care vin uneori și la antrenamente și fac o atmosferă extraordinară pe stadion. De asta vreau să creez ”Fanthletic”, o platformă în care fotbaliștii se pot conecta cu fanii fără să piardă mult timp, fără să fie greu. Fanii stau acasă și au parte de apeluri video cu fotbaliștii preferați.

Spre exemplu, un copil din Timișoara vrea să discute cu căpitanul de la FCSB. Ce poate face? Poate nu are timp să vină la București. Poate că părinții îi fac un cadou, fac o cerere pe aplicație și văd: căpitanul FCSB are o întâlnire luni, la ora 18:00. Facem o solicitare, poate vorbi cu fotbalistul. Avem cluburi cu mare tradiție, cultura fanilor e extraordinară. Vedem 30.000 – 40.000 de spectatori la meciuri. Am venit să vă rog să investiți în rețele de socializare pentru a conecta fanii cu fotbaliștii la un nou nivel. În lumea rețelelor. Vă solicit o investiție de 60.000 de euro pentru 25 la sută din startup-ul meu”, a precizat Krell.

El a subliniat importanța acestei aplicații care este gratuită.

„ Aplicația e gratuită pentru toată lumea, dar dacă vrei să te conectezi cu cineva, trebuie să devii membru. Cluburile trebuie să facă asta pentru că e ceva plăcut pentru jucători. Să auzi de la copii că ai jucat bine, să fii întrebat de ce nu ai jucat, dacă ești accidentat, când te întorci, e o conexiune mai profundă între suporteri și jucători.

După ce am promovat în Liga 2 cu Ceahlăul, telefonul meu a fost plin de mesaje, pe Facebook, Instagram, TikTok, dar nimeni nu răspunde la întrebările astea. Cluburile sunt clientul. Le oferi o platformă și nu trebuie să facă nimic. Eu fac treaba pentru ei, ei îmi plătesc contractul și poți face bani oferind beneficii în exclusivitate. Sigur, suporterii plătesc. Nu are nicio legătură cu clubul. Poți face bani și așa. M-am documentat, cu banii aceștia pot dezvolta aplicația, e inclus și tariful avocatului”, a mai adăugat Krell.

De la cine a primit finanțare

foarte impresionat de această idee și a spus că nu s-a gândit niciodată la conexiunea dintre fani și jucători și i-a făcut o ofertă alături de Răzvan Raț. Astfel, i-au oferit portarului austriac suma de 60.000 de euro pentru 25% din acțiuni.

Stefan Krell este portarul titular al echipei Ceahlăul Piatra Neamț din Liga 2. El a jucat în primele zece etape din 15, după care s-a accidentat.