Cea mai mare dorință a lui Petrică Mîțu Stoian a rămas neîmplinită. Uite ce visa artistul să facă la bătrânețe

Cunoscutul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, sâmbătă, la vârsta de 61 de ani.

Artistul era internat într-o clinică unde se trata în urma infectării cu SARS-COV-2. Acolo, starea lui s-a agravat rapid si a fost transferat la Spitalul din Reșița. Din păcate, medicii nu l-au mai putut salva, din cauză că suferea de bronho-penumonie și se afla sub tratament anti-coagulant.

Toți cei care l-au cunoscut spun că artistul a presimțit că sfârșitul este aproape și regreta că nu mai are timp să-și îndeplinească o dorință de suflet.

Petrică Mîțu Stoian și-a presimțit moartea

Cu doar câteva zile înainte sa moară, artistul le-a transmis urmăritorilor săi de pe Facebook un mesaj emoționant, alături de piesa „Inima-mi spune că mor”.

„Profitați din plin de toate momentele vieții!, a scris cântărețul ultima dată, pe rețeaua de socializare.

Și cei de la ”Electrecord”, cu care interpretul colabora, spun că și-ar fi presimțit moartea.

Săptămâna trecută, bărbatul a mers la cimitir unde și-a pregătit locul de veci până la cel mai mic detaliu. Moderatorii paginii de Facebook au adăugat, lângă text, o imagine cu locul de veci al artistului.

”Drum lin, Petrică Mîțu Stoian! Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook ”Electrecord”.

Ultima dorință a lui Petrică Mîțu Stoian înainte să moară

Nu demult, Petrică Mîțu Stoian a declarat că își dorește să se retragă din activitate și să se bucure de viață, așa cum nu a putut până la această vârstă, dar și ca să facă loc artiștilor mai tineri.

Interpretul a recunoscut că de-a lungul carierei pe care a îndrăgit-o, a agonist o avere frumușică. El și-ar fi dorit să aibă mai mult timp pentru vacanțe, să se plimbe prin locuri pe care nu apucase să le vadă: țările arabe.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus. Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii”, a spus Petrică Mîțu Stoian, într-un interviu pentru Impact.ro.

Născut pe 18 septembrie 1960, Petrică Mîțu Stoian era originar din zona Plaiului Cloșanilor, județul Mehedinți. Din anul 1995 a făcut parte din Ansamblul artistic profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu și a devenit una dintre vocile inconfundabile din folclorul românesc.