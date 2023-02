Stephen King și-ar dori o luptă corp la corp între Zelenski și Putin: „Aș vrea cheliosul stupid să fie bătut”

, 75 de ani, celebrul autor de horror și SF, a propus, într-un mesaj transmis pe pagina sa de Twitter, un duel „corp la corp” între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, „ca să văd cum va fi bătut șeful Kremlinului”.

King nu a precizat dacă se referă la wrestling sau la box, însă ambele discipline beneficiază de un serviciu care permite telespectatorilor să plătească pentru a viziona show-urile pe canale TV private.

Propunerea renumitului autor este surprinzătoare, în condițiile în care Vladimir Puțin practică judo și joacă încă regulat hochei pe gheață, în timp ce Zelenski e un fost actor de comedie.

I think it would be good if Putin and Zelinaky fought it out one-on-one in a Fair One. It would be the biggest Pay-Per-View event of ll time. And I’d love to watch that baldheaded jagoff take a beating.

— Stephen King (@StephenKing)