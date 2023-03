Surprinzător: Fiul lui Alexandru Arșinel, vânzător la piață! Urmașul marelui actor s-a regăsit în comerț

Cristian, fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel, a avut un tată celebru, dar a preferat să lucreze în domeniul agricol și să fie vânzător la o piață volantă din zona Cotroceni.

Cristian a fost sprijinit de celebru actor

Cristian a absolvit două facultăți și a lucrat anterior în bancă, însă a decis să își urmeze pasiunea pentru agricultură și să își construiască propria afacere. El cultivă legume și fructe într-un solar din apropierea Bucureștiului și le vinde în piață, unde a devenit întrebat printre clienți.

Reporterii de la l-au surprins pe Cristian în timp ce își vindea produsele proaspete la tarabă, iar clienții se înghesuiau să le cumpere. Cu afacerea sa din domeniul agricol, Cristian a reușit să ajungă chiar și în marile supermarketuri din țară, vânzând roșii și ardei în caserole.

Alexandru Arșinel, tatăl său regretat, a încurajat mereu afacerea fiului său și chiar i-a vândut el însuși legume și fructe la taraba din Cotroceni acum trei ani. Actorul a lăudat curajul și inițiativa fiului său de a-și construi singur afacerea, în ciuda faptului că a absolvit două facultăți și a avut o carieră de succes în alte domenii.

Regretatul actor, care împlinise 83 de ani pe 4 iunie, era căsătorit din 1968 cu Marilena, femeia care i-a dăruit doi băieți și care i-a fost alături până în ultima clipă.

Marilena, femeia alături de care actorul a petrecut mai bine de 50 de ani

Viața personală a fost un subiect discret pentru Alexandru Arșinel, puțini cunosc istoria despre cum a făcut cunoștință marele actor cu soția sa. Mereu pe scenă sau în fața camerelor TV, Arșinel a fost decenii la rând asociat cu Stela Popescu, viața sa personală rămânând un mister pentru o bună parte a publicului.

Despre soţie şi familie, maestrul a vorbit rar. Alexandru Arşinel a povestit, în cartea lui, „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, scria Alexandru Arșinel.