Surpriza pentru Mihai Petre! Ce spune Elwira Petre despre apariția celui de-al treilea copil

În 2008, Mihai Petre și Elwira și-au unit destinele, iar împreună au doi copii, două fetițe adorabile cărora doresc să le ofere un model demn de urmat în viață. Victoria din Asia Express sezonul 4 a fost dedicată acestora, iar participarea soților Petre în concurs li s-a datorat tot micuțelor, care erau fane ale emisiunii de la Antena 1.

Elwira și Mihai Petre au trecut prin mai multe greutăți

Elwira și Mihai Petre au câștigat Asia Express sezonul patru și s-au bucurat astfel de laudele fanilor, dar și de aprecierea celor două fetițe pe care le au împreună. Deși pe Drumul Împăraților au existat numeroase momente tensionate, iar fanii s-ar fi gândit că vor divorța, cei doi soți se bucură în continuare de momente romantice și pline de pasiune.

„Relația noastră nu a fost dragoste la prima vedere, iar asta a contat foarte mult, cred eu. Ne-am întâlnit pentru că am vrut să dansăm împreună, iar scopul nostru era unul clar: să performăm. Avem amândoi ambiția în sânge și, când am văzut că și de a lupta pentru acest ideal, am rămas impresionată.

Apoi, am descoperit că ne înțelegem pe mai multe planuri, iar după luni în care doar dansam împreună, am ajuns să simțim scânteia. Am știut că suntem foarte atrași unul de celălalt. A contat mult că ne-am cunoscut înainte destul de bine. Nu a fost dragoste la prima vedere, sinceră să fiu în primele luni nu ne înțelegeam deloc! (râde) Apoi, lucrurile s-au așezat și au venit sentimentele puternice”, a mărturisit Elwira Petre pentru .

Elwira Petre e însărcinată?

Mihai și Elwira Petre sunt tot mai des întrebați dacă își mai doresc copii. Cei doi recunosc că nu prea au timp și le-ar plăcea să fie cât mai apropiați de fetițele lor. Vedetele au un program riguros și nu își permit să savureze clipe prețioase alături cele două fiice.

„Cu foarte mulți ani în urmă, , dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a mai spus Elwira Petre.