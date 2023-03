Surprizele vieții: O femeie a decis să adopte o fetiță, dar mai târziu a aflat că aceasta era fiica soțului său (VIDEO)

O femeie din Republica Moldova a decis să adopte o fetiță, dar mai târziu a aflat că aceasta era fiica soțului său. Ștefania a făcut dezvăluiri cutremurătoare în cadrul proiectului

Descoperirea șocantă a unei moldovence

Ștefania a povestit în cadrul unui interviu că rămas fără trompele uterine din cauza greșelilor comise de unii medici de peste Prut și risca să nu mai poată avea copii.

Doctorii i-au confirmat că trebuie să treacă o perioadă de recuperare după care va putea face o procedură de fertilizare. Din dorința de a deveni mamă a reușit să slăbească peste 75 de kilograme.

După aceste momente, Ștefania și-a continuat viața, cu speranța că într-o zi va deveni mamă. Viața ei, însă, a luat o întorsătură când o cunoscută i-a propus să fie nașa de botez a copilului.

„Știam doar că are 10 luni și că este fetiță. Mai mult nu știam nimic. Eu entuziasmată, am mers la piață, am făcut cumpărături pentru botez. Nu i-am văzut niciodată. Urma în ziua botezului să fac cunoștință cu ei”, a povestit femeia.

Viața bate filmul

„Nu pot spune ca fetița trăia în condiții mizerabile, doar că am observat că nu i se făcea baie ci doar mama o ștergea cu șervețele umede. (…) După câteva luni petrecute cu fetița care mai mult stătea la mine am decis să facem o tutelă pe numele meu împreună cu mama fetei însă primăria ne-a refuzat, motivând că mama copilei locuiește în oraș. Atunci am luat o decizie să las fata la mine pe cale ilegală cu acordul mamei.

După ceva timp am primit un apel de la asistența socială că voi fi vizitată să vadă în ce condiții locuiește copila. Eu am acceptat vizita lor dar am fost anunțată că voi fi chemată în judecată.

În ziua judecății mele am fost anunțată că pe numele meu s-a deschis un proces penal pe trafic de ființe și am rămas șocată, eu am dorit doar să fac un bine dar am fost pedepsită pentru bunătatea mea. Mama copilei nu dorea să o mai țină lângă ea pentru că nu avea cu ce să o întrețină și copila risca să ajungă în centrul de plasament temporar. Atunci am decis să o înfiez.

Dar cum se spune viața bate filmul. În ziua când asistența socială trebuia să vină să-mi ia fata am invitat-o pe mama acesteia la noi ca să o conving să nu lase copilul și surpriza cea mare a fost atunci când soțul meu și doamna în cauză au decis să-mi spună despre relația care au avut-o în 2020 și că copilul este al soțului meu”, a povestit Ștefania, cu lacrimi în ochi, citată de