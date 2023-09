Taylor Swift și Shakira sunt marile câștigătoare ale premiilor MTV 2023

Shakira le-a mulțumit fanilor din America Latină în timp ce a acceptat premiul Vanguard Taylor Swift a fost cealaltă mare câștigătoare a serii, câștigând nouă trofee.

Taylor Swift a câștigat la aproape toate categoriile la care a fost nominalizată

Vedeta a câștigat la toate, cu excepția a două, categoriile la care a fost nominalizată, inclusiv cel mai mare premiu al serii – videoclipul anului.

Ea este prima artistă care a câștigat videoclipul anului de două ori la rând și și-a extins recordul pentru cele mai multe victorii din acea categorie la patru – după ce a câștigat anterior pentru Bad Blood, You Need to Calm Down și All Too Well: The Short Film.

Vedeta, care se află la mijlocul primului turneu de stadion în valoare de 1 miliard de dolari din istorie, a luat acasă și premiile pentru cântecul anului, cel mai bun cântec pop, cea mai bună regie, cea mai bună scenografie și cele mai bune efecte vizuale, toate pentru Anti-Hero.

De asemenea, a fost premiată pentru albumul anului pentru Midnights, plus că a primit premii pentru artista anului și spectacolul verii.