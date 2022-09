Țeapă imobiliară! Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro, după ce a vrut să cumpere un apartament într-un bloc turn

Andreea Bălan visa să își cumpere un apartament, dar s-a ales doar cu o țeapă imobiliară. Jurata de la Te cunosc de undeva a pierdut 90.000 de euro.

Un investitor israelian a încasat 20 de milioane de euro de la cei pe care i-a convins să îşi cumpere, încă din stadiul de proiect, o garsonieră sau un apartament într-un complex imobiliar din nordul Capitalei. Ce a urmat pare desprins din filme.

În timp ce oamenii așteptau finalizarea lucrărilor și primirea cheilor, dezvoltatorul a decis că este timpul să ia banii obținuți și să fugă cu ei. Nu au scăpat nici vedetele de mâna „investitorului”, inclusiv , care a pierdut 90.000 de euro.

Investitorul israelian i-a convins pe oameni să cumpere un apartament în Planorma, în zona Doamna Ghica din București, chiar dacă totul era numai la stadiul de proiect. Cei care și-au dorit le-au achiziționat, însă dezvoltatorul nu a mai ținut cont de nimic și a fugit cu toți banii.

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii „Dansez pentru tine”, cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, a declarat Andreea Bălan, pentru

La ce apartament visa vedeta

cumpere un apartament la etajul 11 al clădirii, dar din bloc s-a ales numai scheletul.

„Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces. (…) Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”, a adăugat vedeta, pentru sursa citată mai sus.