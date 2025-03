Tensiuni explozive între Jo și Gheboasă! Ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele scandalului?

Potrivit , un nou scandal a zguduit din România, avându-i în prim-plan pe artiștii Jo și Gheboasă. Tensiunile dintre cei doi au ieșit la iveală recent, după ce Jo a făcut public faptul că a fost amenințată de , cunoscut pentru multiplele sale controverse. Incidentul ar fi avut loc după un concert susținut de Jo în orașul natal al lui Gheboasă.

Gheboasă, un nume asociat cu conflicte în lumea muzicală

Pe de altă parte, Gheboasă este deja un nume familiar în mediul muzical românesc, dar și în cercurile de scandaluri publice. De-a lungul carierei sale, artistul a fost implicat în multiple conflicte, ceea ce a consolidat imaginea sa de rebel al scenei muzicale. Fanii ambilor artiști, totuși, speră ca disputa să se rezolve curând și să nu afecteze negativ carierele lor.

Cum a început conflictul?

Conflictul ar fi început de la un incident aparent minor, petrecut în timpul unui concert. Jo, aflată pe scenă, a interacționat cu publicul, iar la un moment dat, numele lui Gheboasă a fost scandat de spectatori. Surprinsă, Jo a întrebat cine este acesta, fără să bănuiască că remarca ei ar putea genera o reacție agresivă. Se pare că Gheboasă a interpretat acest gest ca pe un afront, ceea ce l-a determinat să reacționeze dur ulterior.

Mesaje amenințătoare din partea lui Gheboasă

Potrivit surselor, Gheboasă ar fi contactat-o pe Jo și i-ar fi trimis mesaje amenințătoare, nemulțumit de faptul că numele său a fost menționat într-un mod pe care l-a considerat jignitor. Deși Jo nu avea intenția de a-l jigni, situația s-a agravat rapid, alimentată de sensibilitățile din industria muzicală și de orgoliile celor implicați.

„Gheboasă. Mi-a dat mesaje, m-a amenințat că lasă, că ne întâlnim noi, că facem, că dregem. De la ce mă? Că am întrebat cine ești? Adică … am cântat acolo în orașul de unde era el și la un moment dat eu eram cu Juno prin culise și eu, dacă tot a venit cu mine la concert, le-am zis oamenilor: am o surpriză pentru voi, cine credeți că e surpriza? Și eu când au strigat numele băiatului ăstuia. Oamenii au început să strige în sală numele lui. Urma să cânte el tot la același bal, dar seara la club. Eu cântam pe zi la profesori, la astea mai oficiale, și el seara la club pentru distracție, pentru copii, pentru toată lumea. I-au strigat numele, și eu am întrebat: Cine e? Ce însemnă asta, ce strigați?”, a spus Jo la Un podcast mișto by Bursucu.