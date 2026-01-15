B1 Inregistrari!
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată"

Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 13:05
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Sursa Foto: Instagram/ @cabralibacka
Cuprins
  1. Cât de des își vede Cabral mama și sora
  2. Relația copiilor cu bunicii, o prioritate
  3. Cât de apropiată este Inoke de frații săi

Cabral Ibacka, unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România, a vorbit recent cu sinceritate despre viața sa de familie, despre rolul de tată, fiu și frate, dar și despre legătura strânsă pe care o are cu cei dragi.

Cât de des își vede Cabral mama și sora

Familia ocupă un loc central în viața lui Cabral, iar relația cu mama și sora sa este una extrem de apropiată. Artemis, sora prezentatorului, este copilul rezultat din cea de-a doua căsnicie a mamei sale, cu Mircea Boldea, practicant de arte marțiale.

Cabral recunoaște că, deși în copilărie visa să plece „de nebun în lume”, a ajuns, în timp, mult mai legat de familie decât și-ar fi imaginat.

„Cu sormea mă văd aproape zilnic. Cu mama mai des. Pentru unul care toată copilăria și-a dorit să plece de nebun în lume… am ajuns mult mai lipit de familie decât m-aș fi așteptat vreodată! În plus, mama îl antrenează pe Tiago. Tata o antrenează pe Namiko. Amândoi piticii petrec timp la bunici și mai fac și kickbox cu ei. Oricum ne vedem foarte des cu ai noștri, mai ales că am avut grijă să fim cu toții – și noi, și toți cei patru bunici ai copiilor – în același cartier”, a povestit Cabral, pentru Viva.

Relația copiilor cu bunicii, o prioritate

Prezentatorul spune că a fost important pentru el ca cei mici să crească aproape de bunici, într-un mediu în care să simtă sprijinul familiei extinse.

Activitățile comune, timpul petrecut împreună și legătura constantă dintre generații sunt, în opinia lui Cabral, esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Cât de apropiată este Inoke de frații săi

Fiica cea mare a prezentatorului, Inoke, locuiește de mai mult timp în Amsterdam. Chiar dacă distanța este mare, Cabral spune că legătura dintre ea și restul familiei rămâne puternică. Vizitele sunt frecvente, iar comunicarea este constantă, mai ales prin intermediul tehnologiei.

„Toți trei sunt bine. Vorbim des prin videoconferință și ne vedem fizic ori de câte ori este posibil. Deși distanța dintre București și Amsterdam este considerabilă, reușim, cumva, să o facem să dispară destul de des”, a mai spus Cabral.


