Teo Trandafir revine la Kanal D, după ce a fost scoasă emisiunea ei. Ce spune prezentatoarea despre noul proiect: „Abia așteptăm să vă arătăm”

Teo Trandafie revine la Kanal D, după ce emisiunea sa din grilă. Prezentatoarea revine pe micile ecrane, cu o nouă emisiune.

La începutul lunii iunie s-a aflat că emisiunea lui Teo Trandafir a fost scoasă din grila Kanal D. telespectatorii au fost dezamăgiți de această decizie. Cu puțin timp în urmă, prezentatoarea a făcut un anunț despre revenirea pe micile ecrane și a menționat despre faptul că se pregătește o surpriză, scrie

Teo Trandafir a făcut anunțul mult așteptat

Invitată la Știrile Kanal D, noul proiect în care este implicată, dar a povestit și cum și-a petrecut concediul.

După perioada de concediu, în care s-a bucurat de timpul petrecut cu fiica ei, dar a și lucrat la noul proiect, revine pe micile ecrane.

„Mult nu mai e pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a susținut Teo Trandafir.

Vacanța de vis prezentatoarea a petrecut-o la Sibiu și a rămas impresionată de locația aleasă.

„Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: . Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…)

Vara asta am petrecut timp (n. red. cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei cu prietenii ei”, a dezvăluit prezentatoarea.