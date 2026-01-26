B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”

Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 17:56
Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
Foto: Captură video
Cuprins
  1. Cum arată cabina Stelei Popescu
  2. Cum a devenit cabina Stelei Popescu moștenirea noii generații de actori

Cabina Stelei Popescu de la Teatru de Revistă a rămas un spațiu de comemorare pentru colegii de la ,,Constantin Tănase”, la aproape nouă ani de la moartea marii actrițe. Decizia conducerii și a colegilor de breaslă a fost ca acest loc să nu fie atribuit niciunui alt membru al trupei.  Cabina  a fost păstrată ca un omagiu adus celei care a fost emblema teatrului de revistă.

Recent, au apărut imagini din interiorul încăperii, care au devenit virale pe rețele de socializare. Momentele surprinse au oferit publicului detalii emoționante despre locul unde marea actriță se pregătea pentru fiecare spectacol.

Cum arată cabina Stelei Popescu

Interiorul cabinei cu numărul 1 a rămas neschimbat și poartă în continuare amprenta actriței, amenajată într-un stil retro, care a caracterizat-o. Pereții sunt acoperiți cu tablouri și fotografii din piesele de succes, dar și imagini de la evenimentele importante din viața acesteia. Raluca Guslicov, actriță a teatrului și fostă elevă a Stelei Popescu, a dezvăluit că, deși multe din obiectele personale au fost donate, piesa centrală a camerei a rămas la fel.

Cabina în care se pregătea înainte de spectacol are amprenta unui retro elegant, amintind prin poze și atmosfera de începuturi. 

Doar masa din cabina ei a rămas intactă. Acum este dată mai ales invitaților care vin în spectacole. Restul lucrurilor ei au fost donate. Ne-am ales fiecare câte un obiect: eu am ales o eșarfă roz, de calitate”, a dezvăluit actrița Raluca Guslicov

Cum a devenit cabina Stelei Popescu moștenirea noii generații de actori

Dincolo de obiectele materiale, moștenirea lăsată de actriță înseamnă și sfaturile pe care le oferea tinerilor actori aflați la început de drum. Raluca Guslicov își amintește cu emoție lecțiile care le-a primit de la Stela Popescu. Aceasta mărturisește că în multe dintre sfaturile primite se regăsește foarte mult esența teatrului  dar și sfaturi despre modul în care un artist trebuie să se prezinte în fața unui public.

Sfatul care a venit de la ea a fost că la Revistă, și atunci când spui lucruri groaznice, trebuie să fii drăguță. 

,,A fost o actriță versatilă, care s-a adaptat oricăror vremuri în stilul actoricesc. Stela Popescu ne privește la fiecare spectacol, zâmbind!”, a mai spus cu emoție în glas Raluca Guslicov. Potrivit click

Tags:
Citește și...
Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”
Monden
Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Monden
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Monden
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Monden
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Monden
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Monden
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Monden
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
Monden
Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Monden
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Monden
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Ultima oră
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
18:25 - S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
18:14 - Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria
17:59 - Ce propune ministrul Apărării pentru angajații din MApN, care se află în prag de pensionare: „Asta va salva un culoar din cele 2” (VIDEO)
17:44 - Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
17:26 - Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
17:22 - Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
17:03 - Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
16:58 - E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
16:48 - Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”