Cabina Stelei Popescu de la a rămas un spațiu de comemorare pentru colegii de la ,,Constantin Tănase”, la aproape nouă ani de la moartea marii actrițe. Decizia conducerii și a colegilor de breaslă a fost ca acest loc să nu fie atribuit niciunui alt membru al trupei. Cabina a fost păstrată ca un omagiu adus celei care a fost emblema teatrului de revistă.

Recent, au apărut imagini din interiorul încăperii, care au devenit virale pe rețele de socializare. Momentele surprinse au oferit publicului detalii emoționante despre locul unde marea actriță se pregătea pentru fiecare spectacol.

Cum arată cabina Stelei Popescu

Interiorul cabinei cu numărul 1 a rămas neschimbat și poartă în continuare amprenta actriței, amenajată într-un stil retro, care a caracterizat-o. Pereții sunt acoperiți cu tablouri și fotografii din piesele de succes, dar și imagini de la evenimentele importante din viața acesteia. Raluca Guslicov, actriță a teatrului și fostă elevă a Stelei Popescu, a dezvăluit că, deși multe din obiectele personale au fost donate, piesa centrală a camerei a rămas la fel.

Cabina în care se pregătea înainte de spectacol are amprenta unui retro elegant, amintind prin poze și atmosfera de începuturi.

Doar masa din cabina ei a rămas intactă. Acum este dată mai ales invitaților care vin în spectacole. Restul lucrurilor ei au fost donate. Ne-am ales fiecare câte un obiect: eu am ales o eșarfă roz, de calitate”, a dezvăluit actrița Raluca Guslicov

Cum a devenit cabina Stelei Popescu moștenirea noii generații de actori

Dincolo de obiectele materiale, moștenirea lăsată de actriță înseamnă și sfaturile pe care le oferea tinerilor actori aflați la început de drum. Raluca Guslicov își amintește cu emoție lecțiile care le-a primit de la Stela Popescu. Aceasta mărturisește că în multe dintre sfaturile primite se regăsește foarte mult esența teatrului dar și sfaturi despre modul în care un artist trebuie să se prezinte în fața unui public.

Sfatul care a venit de la ea a fost că la Revistă, și atunci când spui lucruri groaznice, trebuie să fii drăguță.

,,A fost o actriță versatilă, care s-a adaptat oricăror vremuri în stilul actoricesc. Stela Popescu ne privește la fiecare spectacol, zâmbind!”, a mai spus cu emoție în glas Raluca Guslicov. Potrivit