Andi Moisescu despre Carmen Tănase a oferit detalii inedite din culisele celui de-al 16-lea sezon al emisiunii ,,Românii au talent” de la PRO TV. Prezentatorul a mărturisit că a rămas impresionat de modul în care actrița s-a integrat în echipă. Filmările din preselecții au arătat o chimie neașteptată între jurați, în special legătura dintre Carmen Tănase și Mihai Bobonete.

Ce a declarat Adi Moisescu despre în legătură cu glumele colegilor

Noua colegă de la masa juriului a stârnit un val de reacții, pentru că a reușit să se integreze într-un timp foarte scurt. Andi Moisescu a declarat că Mihai Bobonete a fost primul care a testat limitele actriței încă din prima zi de filmare, făcând glume îndrăznețe. Deși toată lumea s-a temut de o reacție dură, Carmen Tănase a intrat imediat în joc, demonstrând un simț al umorului extrem de dezvoltat.

,,Bobo a îndrăznit primul, dar din prima zi de filmat. Dar, s-a dus sus de tot Bobo. Eu m-am și gândit: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”. A intrat direct în joc. Când am văzut că e așa, dă-i și eu. Deci, ne-am distrat cu ea… După părerea mea, emisiunea asta chiar îi vine mănușă. O să o vedeți, ea se simte perfect în largul ei, îi place de nu mai poate se vede asta. Și n-a avut niciun fel de problemă, că noi am tot pus-o în diverse situații, în raport cu concurenții, când apăreau niște băieți, a venit un băiat care cânta în limba greacă, ea e înnebunită după Grecia. Numai că n-am căsătorit-o cu băiatul ăla pe scenă. Dar în rest, până acolo ne-am dus, adică… Și odată n-a venit să zică: “Bă, dar vouă nu vă e rușine?”. E mortală! Carmen cred că o să fie hitul sezonului.”

Ce anunț a făcut Andi Moisescu despre cel de-al 16-lea sezon al emisiunii

Pe lângă momentele de umor, juratul de la Românii au Talent, a mărturisit că această ediție este una dintre cele mai încărcate de emoții din istoria show-ului. Cele declarate sunt cu atât mai surprinzătoare, cu cât Andi vine cu o vastă experiență în televiziune. Acesta a recunoscut că au existat câteva momente pe scenă care l-au lăsat fără cuvinte. Tot acesta a mai declarat că meritul aparține în totalitate concurenților, care au reușit să transmită trăiri fără ajutorul unor regii sau efecte speciale.

,,Am avut vreo două, trei momente în care pur și simplu aproape mi s-au tăiat picioarele, adică au fost foarte, foarte emoționante, fără să fie din vreo construcție anume, pentru că în faza asta de preselecție concurenții vin exact așa cum își gândesc ei momentele, nu au parte de susținere prea multă că n-ai când să îi ajuți cu ceva, habar n-am, lumini, vizual, să faci tu vreo mare regie din toată povestea asta, care sigur că amplifică emoția. Deci e foarte mult meritul concurenților pentru tot ceea ce urmează să vedem acum. Și o să fie și emoție multă, o să fie și râs.”, potrivit