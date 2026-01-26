B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”

Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 16:48
Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”
Sursa Foto: Facebook/ Andi Moisescu

Andi Moisescu despre Carmen Tănase a oferit detalii inedite din culisele celui de-al 16-lea sezon al emisiunii ,,Românii au talent” de la PRO TV. Prezentatorul a mărturisit că a rămas impresionat de modul în care actrița s-a integrat în echipă. Filmările din preselecții au arătat o chimie neașteptată între jurați, în special legătura dintre Carmen Tănase și Mihai Bobonete.

Ce a declarat Adi Moisescu despre Carmen Tănase în legătură cu glumele colegilor

Noua colegă de la masa juriului a stârnit un val de reacții, pentru că a reușit să se integreze într-un timp foarte scurt. Andi Moisescu a declarat că Mihai Bobonete a fost primul care a testat limitele actriței încă din prima zi de filmare, făcând glume îndrăznețe. Deși toată lumea s-a temut de o reacție dură, Carmen Tănase a intrat imediat în joc, demonstrând un simț al umorului extrem de dezvoltat.

,,Bobo a îndrăznit primul, dar din prima zi de filmat. Dar, s-a dus sus de tot Bobo. Eu m-am și gândit: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”. A intrat direct în joc. Când am văzut că e așa, dă-i și eu. Deci, ne-am distrat cu ea… După părerea mea, emisiunea asta chiar îi vine mănușă. O să o vedeți, ea se simte perfect în largul ei, îi place de nu mai poate se vede asta. Și n-a avut niciun fel de problemă, că noi am tot pus-o în diverse situații, în raport cu concurenții, când apăreau niște băieți, a venit un băiat care cânta în limba greacă, ea e înnebunită după Grecia. Numai că n-am căsătorit-o cu băiatul ăla pe scenă. Dar în rest, până acolo ne-am dus, adică… Și odată n-a venit să zică: “Bă, dar vouă nu vă e rușine?”. E mortală! Carmen cred că o să fie hitul sezonului.”

Ce anunț a făcut Andi Moisescu despre cel de-al 16-lea sezon al emisiunii

Pe lângă momentele de umor, juratul de la Românii au Talent, a mărturisit că această ediție este una dintre cele mai încărcate de emoții din istoria show-ului. Cele declarate sunt cu atât mai surprinzătoare, cu cât Andi vine cu o vastă experiență în televiziune. Acesta a recunoscut că au existat câteva momente pe scenă care l-au lăsat fără cuvinte. Tot acesta a mai declarat că meritul aparține în totalitate concurenților, care au reușit să transmită trăiri fără ajutorul unor regii sau efecte speciale.

,,Am avut vreo două, trei momente în care pur și simplu aproape mi s-au tăiat picioarele, adică au fost foarte, foarte emoționante, fără să fie din vreo construcție anume, pentru că în faza asta  de preselecție concurenții vin exact așa cum își gândesc ei momentele, nu au parte de susținere prea multă că n-ai când să îi ajuți cu ceva, habar n-am, lumini,  vizual, să faci tu vreo mare regie  din toată povestea asta, care sigur că amplifică emoția. Deci e foarte mult meritul  concurenților pentru tot ceea ce urmează să vedem acum. Și o să fie și emoție multă, o să fie și râs.”, potrivit click 

Tags:
Citește și...
Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
Monden
Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Monden
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Monden
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Monden
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Monden
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Monden
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Monden
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
Monden
Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Monden
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Monden
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Ultima oră
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
18:25 - S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
18:14 - Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria
17:59 - Ce propune ministrul Apărării pentru angajații din MApN, care se află în prag de pensionare: „Asta va salva un culoar din cele 2” (VIDEO)
17:56 - Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
17:44 - Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
17:26 - Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
17:22 - Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
17:03 - Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
16:58 - E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță