Teodora, fiica lui Meme Stoica, despre cum s-a schimbat viața ei după lupta cu cancerul: „A durat mult până să pot vorbi despre asta”

Teodora Stoica și-a făcut curaj și a vorbit, pentru prima dată, despre problema gravă de sănătate pe care a avut-o în trecut. Fiica managerului de la FCSB a trecut prin cel mai greu moment al vieții.

Fiica lui Meme Stoica vorbește despre stilul de viață pe care l-a adoptat, în urma problemei sale.

Cum s-a schimbat viața Teodorei Stoica după lupta cu cancerul

După ce a învins lupta cu cancerul, Teodora Stoica a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei. Aceasta a dezvăluit, în urmă cu puțin timp, urmăritorilor săi de pe Instagram, care a fost cea mai grea problemă pe care a întâmpinat-o, dar și cum a reușit să facă față acesteia.

Chiar dacă nu a intrat prea mult în detalii despre , sportiva a povestit totul cu emoție. La fel ca tatăl ei, Teodora este o adevărată campioană.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă. Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimbă în bine.

A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare. Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântari deghizate”, se arată într-un mesaj postat de Teodora Stoica, pe contul său de Instagram, scrie .

View this post on Instagram

Teodora Stoica a urmat un tratament la Viena

În urmă cu trei ani, sportiva de performanță s-a confruntat cu cancerul. Boala a fost descoperită destul de târziu, în momentul în care cancerul se afla într-un stadiu destul de avansat.

Ca să se vindece de boala cruntă, Teodora Stoica a mers tocmai la Viena, unde a beneficiat de un tratament cu citostatice. Astfel, fiica managerului s-a vindecat ca prin minune.

Mai mult decât atât, Teodora Stoica a fost nevoită să . Fiica managerului de la FCSB a renunțat complet la carne, dar și la viața de noapte.

„Nu mănânc nimic procesat, nu mănânc zahăr. Zahărul mi-l iau din fructe, proteină animală 20%, în rest 80% legume, fructe și semințe, dar cât mai crude, aproape nimic gătit”, dezvăluia Teodora, anul trecut, într-un interviu. Interviu în care fata lui MM a mai lăsat să scape ceva: „Toate mesele sunt cu TATA, mâncăm aproape tot timpul împreună”, au fost declarațiile Teodorei Stoica, în urmă cu puțin timp.