Teodora Stoica, fiica managerului general de la FCSB, a învins o boală cruntă: „Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate”

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, , și-a revenit după gravele probleme medicale pe care le-a avut!

Fiica lui Mihai Stoica a învins o boală cruntă

În urmă cu ceva timp, tânăra a fost diagnosticată cu o boală cruntă pe care însă a reușit să o învingă. Teodora Stoica se consideră acum vindecată emoțional și a promis că va oferi mai multe detalii despre cum .

În vârstă de 27 de ani, Teodora Stoica și-a adoptat un stil de viață mult mai sănătos, practicând mai mult sport și participând chiar la un triatlon în luna iulie a acestui an.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat 2 opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă.

Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimba în bine. , pentru că am vrut ca atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare.

Așa ca voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajuta și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate”, a scris Teodora pe pagina sa de Facebook.