„The Last of Us” de la HBO arată că homofobia este încă o problemă majoră, la fel ca ciuperca Cordyceps după care s-au inspirat creatorii jocului și serialului, ea nu dispare ci se adaptează

Episodul trei din „The Last of Us” de la HBO a stârnit reacții homofobe din partea unor telespectatori. Serialul se bazează pe un joc video din 2013, clasic, dark, popular. Dar când a fost lansat jocul Last of US II, în 2020, a cam devenit evident că homofobia este de mult timp o problemă în comunitatea de gaming și că va rezista indiferent de calitatea unui joc sau unui serial.

Cei care nu erau familiarizați cu povestea din The Last of Us jocul, au trecut cu greu peste povestea de dragoste din al treilea episod

Dar să ne întoarcem la serial. Episodul al treilea al „The Last of Us” de la HBO a primit și laude – dar a inspirat și reacții vehemente, : homofobia și ideologia anti-LGBTQ.

Explicație: Un fandom (cuvânt creat din englezescul „fan” [„fanatic”] urmat de sufixul „dom” se referă la un fenomen de subcultură creat de fani.

Episodul trei din „The Last of Us” a fost lăudat de critici – obținând un scor de 97% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes dar a fost bombardat pe Metacritic, unde are un scor de 4,8 din 10 din partea utilizatorilor.

Asta în condițiile în care primele două episoade au primit note de 8,7 și, respectiv, 8,6 din partea utilizatorilor. Episodul intitulat „Long, Long Time”, prezintă o poveste de dragoste gay între Bill, interpretat de Nick Offerman, și Frank, interpretat de Murray Bartlett.

Dacă e ceva ce m-a deranjat în episodul respectiv atunci acest lucru ar veni tocmai din reprezentarea mult prea conformistă și cumva unilaterală a cuplului gay, cuplu care în loc să fie îngrijorat de ce se întâmplă cu zombi și nebunia din jurul bulei lor sigure, se contrazice pe cine gătește mai bine sau pe ce fel de vin merge cu o anumită friptură și cum să decoreze orășelul distrus.

Narațiunea asta a căzut aproape ca un fel de confirmare pentru ceea ce își imaginează mulți homofobi că se întâmplă în zona LGBTQ, că oamenii sunt excesiv de bogați, de aranjați și drept urmare obsedați de estetic și superficiali față de „problemele reale”.

Despre Cordyceps care în film și în joc suferă o mutație fictivă dar nici în viața reală nu e o ciupercuță ușor de ignorat

Serialul de la HBO se bazează pe jocul video cu același nume din 2013 și este plasat la 20 de ani după ce o pandemie de ciuperci parazit (Cordyceps) distruge întreaga lume. Joel, interpretat de Pedro Pascal în serialul TV, este însărcinat să escorteze o adolescentă imună, Ellie, interpretată de Bella Ramsey, prin SUA, în speranța de a găsi un leac.

Ca fapt divers, scurtă paranteză, apropo de ciupercile fictive, a fost genial cum, în , Gerry Wright, profesor de biochimie și științe biomedicale explică de ce, deși, zombii parazitați de ciuperci din „The Last of Us” sunt fictivi, ciupercile reale pot infecta în realitate oamenii și culmea, acestea devin din ce în ce mai rezistente.

În serial și în joc, o ciupercă parazitară – o mutație fictivă a foarte realului cordyceps – sare de la insecte la oameni și se răspândește apoi rapid în întreaga lume, lăsându-și victimele neputincioase în a-și controla gândurile și acțiunile. Este o ficțiune, dar poate nu atât de absurdă pe cât pare.

La fel ca bacteriile și virușii, ciupercile evoluează și se adaptează constant, găsind modalități de supraviețuire în condiții ostile.

Multe forme de ciuperci se adaptează pentru a trăi la temperaturi din ce în ce mai ridicate, inclusiv la temperatura corpului uman, care a fost mult timp privită ca prima linie de apărare a oamenilor.

De altfel, Ophiocordyceps unilateralis, cunoscută și sub numele de cordyceps sau ciuperca zombie-a furnicilor, infectează deja insecte precum furnicile sau păianjenii.

Ca și alți paraziți, cordyceps își golește complet gazda de nutrienți înainte de a-i umple corpul cu spori care vor permite ciupercii să se reproducă. Aceasta obligă apoi insecta să urce la o înălțime cât mai mare și să rămână acolo până când împrăștie acești spori, infectând în acest proces alte insecte din apropiere (recomand serialul Planeta Noastră, difuzat de Netflix, narat de David Attenborough).

Bryn Dentinger, profesor de biologie la Universitatea din Utah și curator de micologie la Muzeul de Istorie Naturală din Utah, a declarat pentru NPR că această ciupercă este unul dintre cele mai cunoscute și, probabil, cel mai des întâlnite tipuri de organisme cu această capacitate de control al minții.

După modelul Cordyceps, discuțiile privind cine cu cine are dreptul să se iubească s-au adaptat în timp, rămân cu noi indiferent de cum evoluează mediul înconjurător. Rezistă și se adaptează

Un sondaj realizat în 2019 de Anti-Defamation League a constatat că 74% dintre adulții care au jucat jocuri video online au fost hărțuiți. 53% dintre cei care au fost hărțuiți au fost atacați pentru identitatea lor sexuală, iar 35% dintre jucătorii LGBTQ+ au declarat că au fost hărțuiți din cauza identității lor.

În jocul „Last of Us” (partea I, cea din 2013), relația lui Bill cu Frank este sugerată, dar Frank nu apare deloc fizic, ca personaj. De altfel, la acel moment, Neil Druckmann, care a creat atât jocul, cât și serialul, a declarat pentru The Hollywood Reporter că relația dintre Bill și Frank „a trecut neobservată” în prima parte a jocului pentru că a avut grijă să fie cât mai subtilă.

În schimb, o mulțime de recenzii au acuzat episodul trei din Last of Us serialul că promovează „propaganda” LGBT sau o „agendă gay”. Comentariile fanilor homofobi la adresa serialului vin la aproape un deceniu după „gamergate”, o mișcare online de extremă dreapta împotriva „progresismului” în jocuri, construită pe rasism, sexism, homofobie și misoginie.

Ecouri ale „gamergate” au putut fi observate , continuarea jocului video din 2020, în care este explorată mai mult sexualitatea lui Ellie.

Pentru că, deși nu știm cum va evolua personajul Ellie în serial, în jocul „The Last of Us Part II”, este personajul principal gay, sfidând tabuurile comunităților de gaming anti LGBTQ.

Probabil, în 2020, surpriza gamerilor conservatori a fost dublată de șocul că personajele principale feminine erau oricum foarte rare în jocuri până recent, iar faptul că The Last of Us Part II, are ca protagonistă o femeie care mai e și gay pe deasupra i-a dezumflat de tot. Ellie este, de fapt, prima vedetă gay a unui joc mainstream.

Însă The Last of Us Part II nu este deloc un joc despre sexualitatea lui Ellie, este o poveste horror, violentă și provocatoare din punct de vedere emoțional, care te face să te întrebi frecvent ce să faci ca jucător.

Sexualitatea lui Ellie este doar ceva ce ține de personalitatea personajului. Și culmea, chiar și după ce întreaga lume e distrusă de zombi, chiar și în joc, ea tot trebuie să se confrunte și cu homofobia.

Pe Metacritic, The Last of Us Part II are un scor de 5,8 din partea utilizatorilor, în timp ce primul joc a primit o notă de 9,2 din partea utilizatorilor.

Jocul s-a vândut chiar și așa în 4 milioane de exemplare în primele trei zile de la lansare – cea mai rapidă vânzare a unui joc PlayStation 4 la momentul respectiv.

Serialul HBO este, de asemenea, popular în ceea ce privește reacțiile toxice. Asta deși episodul criticat a fost urmărit de peste 6 milioane de telespectatori, un record al seriei.