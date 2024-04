Theo Rose, cuprinsă de o stare ciudată după naștere. Cum a fost prima noapte cu bebelușul acasă

Theo Rose se simte în al nouălea cer nu doar pentru că are un băiețel sănătos, ci și foarte cuminte. Tânăra mămică a declarat că prima noapte cu bebelușul acasă a fost cât de se poate de ușoară. Băiețelul este foarte cuminte și nu i-a dat prea mari bătăi de cap: a dormit mult și a fost liniștit toată noaptea.

Deși este cât se poate de fericită, artista le-a mărturisit fanilor din mediul online că după prima noapte cu micuțul acasă o încearcă totuși un sentiment ciudat. Noile trăiri au copleșit-o pe Thoe Rose, care a admis că încă nu realizează ce i se întâmplă și cât de frumos este totul.

„Am o stare așa de zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă. Nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat! Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă, a fost o noapte foarte frumoasă, mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar, nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele… o iubesc mai mult pe mama parcă, nu știu… e ceva…”, le-a spus Theo Rose, fanilor din mediul online.

De asemenea, Theo Rose continuă să țină jurnalul pe care l-a început încă din prima zi de sarcină.

„Eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal. Mă rog, vreau să îl dau lui Sasha când o să fie mare, mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa. L-am băgat la somn, i-am dat să mănânce și nu am vrut să ratez, trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată”, a mai spus Theo Rose.