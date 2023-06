Theo Rose, imagini emoționante din primele momente de viață ale fiului ei / „L-am iubit atât de tare că am așteptat cel mai fericit moment din viața mea”

Theo Rose a împărtășit cu fanii ei momente emoționante de când fiul ei, Sasha-Ioan, a venit pe lume.

De asemenea, artista i-a dedicat și o melodie specială.

Pe rețelele de socializare, Theo Rose a postat un video emoționant, unde a reușit să surprindă o mare parte din momentele frumoase care au avut loc de când fiul ei a venit pe lume. În urmă , Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos.

Cântăreața a filmat în sala de nașteri, dar și în salonul în care a stat câteva zile după operația de cezariană. Theo Rose a filmat și momentul în care Anghel Damian și-a ținut pentru prima dată fiul în brațe, dar și când părinții și sora ei și-au văzut nepotul, scrie .

Acest cantec este al Doinei Spataru. L-am iubit atat de tare ca am asteptat cel mai fericit moment din viata mea ca sa-l pun ca fundal. Asadar, Sasha – Ioan si primele lui momente de viata, in atentia celor care s-au bucurat de bucuria noastra. Multumim, Doamne, pentru tot! Iar voua, tuturor, va dorim ce traim noi!🙏🏽♥️ Acest clip a fost montat de mine:)) Momentele ca acesta sunt de fapt cel mai simplu de redat in imagini daca ele spun un adevar. Acesta este adevarul nostru. Singurul. Multumesc @Boier Bibescu @Vlad Coman @Malvina Isfan @Andreea Constantin @Lucy Faur