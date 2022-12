Theo Rose, mamă de fetiță: care este detaliu care a dezvăluit sexul copilului. „My little Rose”

Theo Rose este mai fericită ca niciodată. Anul viitor, artista și Anghel Damian, cel cu care este într-o relație de câteva luni, vor deveni părinți pentru prima dată.

Cântăreața trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, lucru demonstrat și de postările ei din social media.

De curând, Theo Rose a postat pe TikTok un clip video în care le prezenta fanilor săi pe care l-a primit, fiind vorba despre un articol vestimentar pentru copil.

După ce a deschis cutia în care se afla cadoul pentru bebelușul care urmează să vină pe lume, vedeta a fost impresionată până la lacrimi de inscripția de pe articolul vestimentar.

Acesta era personalizat, având inscripția ,,My little Rose” (n.r Micuțul meu trandafir), în culoarea roz. De aici și până ca fanii să creadă faptul că bebelușul lui Theo Rose este o fetiță, nu a mai fost decât un pas. Astfel, internauții au presupus că artista va fi mamă de fetiță, scrie .

