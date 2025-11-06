Theo Rose, mărturisi neașteptate! Este una dintre cele mai apreciate artiste din România, admirată pentru talentul ei, naturalețe și carismă inconfundabilă. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anghel Damian, relație începută pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Cei doi formează o familie fericită . Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit deschis despre viața de mămică și provocările întâmpinate în creșterea fiului ei.

Cum își petrece Theo Rose sărbătorile de iarnă

Theo Rose a dezvăluit că va avea o singură cântare pe 30 decembrie și una pe 1 ianuarie, atent planificate. Artista a mărturisit că și-a organizat programul cu grijă, pentru a se bucura de odihnă după .

„Mi le-am organizat diferit, ca să nu leșin după seara de Revelion. Trebuie să începi anul odihnit. Cum începi anul așa îți va merge. Așa că am organizat cântările pe trei zile ca să fiu odihnită. Le-am organizat cu creier anul acesta”, a declarat artista pentru click.ro.

Aceasta a spus că micuțul Sasha Ioan va petrece sărbătorile acasă, alături de mama ei și întreaga familie. Vedeta a subliniat că s-a adaptat perfect la viața de familie și se simte o mamă împlinită și responsabilă.

„Acum este cu mama acasă, iar de Sărbători va fi cu tot cu mama, cu noi. Nu cânt târziu, m-am organizat să fie bine, m-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat”, a precizat ea.

Ce spune Theo Rose despre încă un copil

Theo Rose a mărturisit sincer că nu își dorește un al doilea copil în 2026, preferând să se bucure de Sasha. Artista spune că abia acum a început să simtă pe deplin bucuria maternității, după o perioadă plină de provocări.

„Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a declarat ea.

Despre anul 2025, Theo spune că , plin de liniște, iubire și recunoștință față de Dumnezeu.

„La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”, a mai precizat vedeta.