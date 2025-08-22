B1 Inregistrari!
Tily Niculae a divorțat: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă"

Tily Niculae a divorțat: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 09:36
Tily Niculae a divorțat: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
Actrița Tily Niculae. Sursa foto: Captură video - Pacientul 2.0 / YouTube

Actrița Tily Niculae a anunțat că ea și soțul ei, Dragoș Popescu, au divorțat, după o căsătorie de 15 ani.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul actriței
  • „Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim”

Ce s-a întâmplat

Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost căsătoriți timp de 15 ani și au împreună doi copii, pe Radu și Sofia, conform Click.

Actrița a făcut anunțul divorțului pe rețelele de socializare. Ea a mărturisit că decizia a fost luată cu mai mult timp în urmă, însă abia acum s-a decis să facă totul public.

Mesajul actriței

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”, a scris Tily Niculae.

„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost, timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a adăugat aceasta.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim”

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire!”, a mărturisit Tily Niculae.

Ea spune că merge mai departe cu „demnitate — cu sufletul deschis și inima sinceră — fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate”.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie. Acesta este singurul comentariu public pe care îl voi face cu privire la acest subiect. Rog respectuos colegii din presă să manifeste decență și înțelegere față de acest subiect, să respecte intimitatea copiilor și a familiei. Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Tily”, a mai spus aceasta.

