Acasa » Monden » Tily Niculae, dezvăluiri impresionante: „Nu mai am voce”. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Tily Niculae, dezvăluiri impresionante: „Nu mai am voce”. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Elena Boruz
16 sept. 2025, 10:56
Tily Niculae, dezvăluiri impresionante: „Nu mai am voce”. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Actrița Tily Niculae. Sursa foto: Captură video - Pacientul 2.0 / YouTube
Cuprins
  1. Ce a pățit Tily Niculae
  2. Cum a anunțat Tily Niculae divorțul de Drago Popescu
  3. Tily Niculae: „Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim”

Tily Niculae a făcut dezvăluiri impresionante. Vedeta a trăit momente emoționante și le-a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

După mărturisirile despre divorț, care au șocat pe toată lumea, Tily se află într-o perioadă de redescoperire și alege adesea să le povestească fanilor întâmplările din viața ei.

Ce a pățit Tily Niculae

Actrița a precizat pe Instagram cum a petrecut în cadrul unei nunți. Vedeta a mărturisit că s-a distrat pe cinste, iar revederea cu prietenii și oamenii dragi a ajutat-o foarte tare și a făcut-o să fie fericită.

Tily a explicat că este fascinată de faptul că, indiferent de timpul care trece peste astfel de relații, ele rămân la fel de strânse, iar poveștile sunt întipărite pentru totdeauna în sufletele oamenilor.

„Nu mai am voce, probabil de unde m-am și distrat la nuntă. Nu am mai dansat de foarte mulți ani, nu am mai râs și nu am mai fost așa pe vibe de foarte mulți ani. M-am întâlnit toți foștii mei colegi din televiziune, relații de peste 20 de ani și este incredibil cum anii trec peste noi dar relațiile cumva rămân. Îți readuci aminte de foarte multe lucruri”, a spus Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Cum a anunțat Tily Niculae divorțul de Drago Popescu

Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost căsătoriți timp de 15 ani, însă lucrurile s-au „rupt” între ei, în urmă cu ceva timp. Deși iubirea dintre ei a fost una foarte mare și relația a fost cât se poate de frumoasă, cei doi au ales să își spună „adio”.

Anunțul despărțirii a fost făcut de Tily pe rețelele de socializare. Aceasta a precizat, la acel moment, că această decizie a fost luată după perioade lungi de reflecție.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună. Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost, timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a scris Tily Niculae.

Tily Niculae: „Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim”

Tily și Dragoș au împreună doi copii, un băiat și o fetiță. Deși relația amoroasă nu a mai funcționat, cei doi vor rămâne veșnic conectați, datorită celor două minuni din viața lor, care le-au oferit bucuria de a fi părinți.

Vedeta a declarat că Sofia și Radu sunt „darul” căsniciei pe care a avut-o cu Dragoș Popescu, timp de atâția ani, și care a fost construită cu și din iubire.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire!”, a mai mărturisit Tily Niculae.

