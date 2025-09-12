Tily Niculae a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Anunțul divorțului de Dragoș Popescu a uimit întreaga comunitate care o urmărea.

Acum, la ceva timp după ce a făcut publice aceste informații, a scris un mesaj emoționant, plin de sens pe

Ce a postat Tily Niculae pe Internet

Tily a postat o fotografie pe rețelele de socializare, însoțită de un text plin de înțelepciune. Mesajul reflectă starea de introspecție a vedetei, care pare că este într-o continuă redescoperire după despărțirea de fostul soț.

„Când se închide o ușă, se deschide alta. Mă face să mă gândesc că uneori ușa care se deschide nu e imediat vizibilă, trebuie să stai puțin în întuneric până se luminează cadrul. Și, interesant, unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”, a fost mesajul transmis de Tily Niculae.

Ce a declarat Tily Niculae despre divorț

După o căsnicie de 15 ani, Tily Niculae și Dragoș Popescu au ales să meargă pe drumuri separate. a fost făcut public pe rețelele de socializare, chiar de către actriță.

Decizia despărțirii pare că ar fi fost luată cu mult timp în urmă, după spusele actriței, însă abia acum a decis că este momentul pentru a povesti despre asta.

De asemenea, în mesajul postat, vedeta le-a mulțumit inclusiv părinților și socrilor pentru sprijinul pe care li l-au acordat de-a lungul anilor.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună. Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost, timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

Tily Niculae: „Pfiu, dar ce iubire!”

În anunțul postat de Tily Niculae a fost subliniat faptul că cei doi copii ai lor, Sofia și Radu, sunt cele mai importante daruri pe care le-au primit de la viață și indiferent de faptul că ea și Dragoș nu mai sunt soț și soție, calitatea de părinți nu va suferi modificări.

În plus, aceasta a precizat că ea și fostul partener s-au iubit foarte mult, iar roadele iubirii lor sunt cei doi copii.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire! Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie. Acesta este singurul comentariu public pe care îl voi face cu privire la acest subiect. Rog respectuos colegii din presă să manifeste decență și înțelegere față de acest subiect, să respecte intimitatea copiilor și a familiei. Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Tily”, a adăugat aeasta.